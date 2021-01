Polícia Polícia Civil e Brigada Militar apreendem 108 quilos de matéria-prima para a preparação de cocaína em Imbé

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Um homem e duas mulheres foram presos durante a operação conjunta Foto: Polícia Civil/Divulgação Um homem e duas mulheres foram presos durante a operação conjunta. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil e a Brigada Militar apreenderam, nesta quinta-feira (21), 108 quilos de matéria-prima destinada à preparação de cocaína em Imbé, no Litoral Norte gaúcho.

Um homem de 62 anos, sua filha, de 36 anos, e outra mulher, de 23 anos, foram presos. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no Centro do município, no bairro Albatroz e no balneário Mariluz.

A operação decorre de uma investigação que já resultou na localização de um laboratório de drogas, no dia 10 deste mês, na avenida Caxias do Sul, em Imbé. Na ocasião, foram apreendidos aproximadamente 22 quilos de cocaína, 24 quilos de matéria-prima, insumos, apetrechos, duas pistolas e cinco revólveres, entre outros objetos.

Segundo o delegado Antônio Carlos Ractz Jr., apurou-se que a matéria-prima apreendida é oriunda de outro Estado e tem sido transportada pelos Correios. “A investigação prosseguirá para a responsabilização dos demais integrantes da organização criminosa, dedicada ao tráfico interestadual de drogas”, informou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia