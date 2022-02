Porto Alegre Polícia Civil e Inmetro coíbem em Porto Alegre venda de aparelhos em desacordo com normas técnicas

8 de fevereiro de 2022

O responsável pelo estabelecimento onde houve a fiscalização poderá responder por delito contra as relações de consumo. Foto: PCRS/Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor, promoveu nesta terça-feira (8), ação conjunta com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) no Centro Histórico de Porto Alegre. O objetivo era de coibir a venda de aparelhos eletrodomésticos em desacordo com as normas técnicas.

Na ação, os agentes públicos constataram que uma loja, situada na rua Marechal Floriano Peixoto, estava expondo à venda 16 máquinas elétricas de corte de cabelo sem a devida certificação da autarquia. Diante disso, os fiscais lavraram os respectivos Termos de Fiscalização de Produtos, apreendendo os produtos e notificando a comércio a comprovar a origem dos aparelhos junto ao Inmetro.

Segundo o delegado Joel Wagner, as ações policiais promovidas têm por objetivo garantir a saúde e a segurança dos consumidores. O responsável pelo estabelecimento onde houve a fiscalização poderá responder por delito contra as relações de consumo.

