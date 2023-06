Rio Grande do Sul Polícia Civil gaúcha desmantela célula criminosa que vendia agrotóxicos proibidos no Brasil

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Um dos integrantes do grupo criminoso é vereador e realizava negociações de dentro da Câmara Municipal Foto: PCRS/Divulgação Um dos integrantes do grupo criminoso é vereador e realizava negociações de dentro da Câmara Municipal (Foto: PCRS/Divulgação) Foto: PCRS/Divulgação

A Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar e da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, deflagrou, nesta sexta-feira (23), a Operação Hades 2 contra uma célula criminosa que comercializa agrotóxicos de uso proibido no Brasil.

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Lucena, Porto Xavier, Santa Rosa e Santo Ângelo. Na ação, quatro pessoas foram presas. Foram apreendidos galões do agrotóxico Paraquat, 21 cabeças de gado ilegal e vinhos estrangeiros.

A operação é resultado de uma investigação que já dura seis meses e que vem sendo coordenada pela Draco de São Luiz Gonzaga e pelo Departamento de Polícia do Interior (DPI) da Polícia Civil. Segundo as apurações, a célula criminosa alvo da ofensiva tinha como sede principal a cidade de Porto Lucena, mas também utilizava cidades estratégicas em regiões próximas da fronteira com a Argentina para a distribuição e venda dos agrotóxicos ilegais.

O grupo se dividia entre quatro principais vendedores dos agrotóxicos proibidos, com atuação direta junto a produtores rurais do Estado. Esses vendedores contavam ainda com o apoio logístico de pelo menos três fornecedores dos agrotóxicos, que usavam de pontos estratégicos na zona rural de Porto Lucena para armazenar e esconder os produtos.

As investigações mostram que uma ilha no rio Uruguai, na fronteira com a Argentina, era também utilizada pelo grupo para o armazenamento dos produtos. O local foi objeto de buscas pela Polícia. Em poucos meses, a célula criminosa movimentou mais de R$ 500 mil em contas bancárias próprias e de “laranjas”, especialmente familiares próximos.

A Operação Hades 2 teve a participação de mais de 90 policiais civis e militares e 13 fiscais em 38 viaturas e duas embarcações. A ofensiva dá continuidade à operação Hades 1, realizada no final do ano de 2022 e que envolveu apurações que duraram mais de um ano. Após o sucesso da referida investigação, a operação Hades acabou se tornando uma operação permanente no âmbito da Operação Hórus da Polícia Civil, com diversas fases ainda em andamento.

Paraquat

O Paraquat é um herbicida amplamente utilizado na agricultura desde os anos 1960, sendo que as vantagens apontadas no seu uso relacionam-se ao baixo custo e grande eficácia. É usado principalmente para o combate às plantas daninhas e também na secagem das folhas da soja, acelerando, assim, a colheita.

Depois de estudos indicarem alta toxicidade e associação com diversas doenças degenerativas, foi vetado em quase todo o mundo, sendo proibido no Brasil pela Anvisa a partir do ano de 2017.

Atualmente, por ser proibido no Brasil, o Paraquat, normalmente vindo da China ou da Índia, é contrabandeado para o país passando pelas fronteiras com a Argentina e Uruguai. Sendo um produto proibido e ilegal, não recolhe impostos e também acaba causando danos às empresas nacionais, já que a concorrência se torna desleal.

