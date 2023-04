Rio Grande do Sul Polícia Civil gaúcha será reforçada por 244 novos escrivães e inspetores

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Servidores diplomados nesta semana incluem 124 homens e 120 mulheres. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Uma cerimônia marcou nesta semana a formatura de 125 inspetores e 119 escrivães da Polícia Civil gaúcha. São 124 homens e 120 mulheres. Aprovados em concurso público de 2017, eles passaram por curso com 825 horas de aulas, desde outubro do ano passado, sobre conteúdos como investigação criminal, tiro e informática aplicada à atividade.

Nos próximos dias, os novos servidores se apresentarão às delegacias para as quais foram designados, a fim de iniciar o trabalho. A 56ª turma de escrivães da corporação é composta por 39 homens e 80 mulheres (uma presença feminina quase 100 superior à masculina). Já a 57ª turma de inspetores tem 84 homens e 41 mulheres.

Os agentes agora diplomados são oriundos de várias cidades gaúchas e de outros dez Estados (Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará, Piauí e Rondônia), além do Distrito Federal.

Com a palavra…

Em discurso durante a solenidade de diplomação, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, o titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Sandro Caron, enfatizou:

“Estamos trabalhando pelo fortalecimento da Polícia Civil, com novos investimentos em tecnologia e equipamento, mas sempre focados na ampliação de pessoal. Com o ingresso dos novos escrivães e inspetores, reforçaremos a investigação e combate à criminalidade.”

O paraninfo da formatura foi o chefe de Polícia, delegado Fernando Sodré. Também participaram o subchefe Heraldo Guerreiro, a diretora-geral da Academia de Polícia Civil (Acadepol), Elisangela Melo Reghelin, e outras autoridades.

Delegados

No dia 19 de abril, a 50ª turma de delegados da Polícia Civil recebeu o diploma em evento no auditório da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), também na Capital. São 20 homens e seis mulheres, aprovados em concurso de 2018 e que também passaram por curso de seis meses.

Vão atuar em Porto Alegre sete profissionais, sendo que dois têm como destino unidades especializadas como o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, enquanto três seguirão para a Delegacia de Combate à Intolerância. Outros três serão designados para cidades da Região Metropolitana e 16 para o Interior do Estado.

Durante o período preparatório foram abordados aspectos teóricos como investigação, gestão pública e novas tecnologias aplicadas no combate ao crime. Já a parte prática abrangeu técnicas de operação policial, aulas de tiro e noções de atendimento pré-hospitalar, dentre outros tópicos.

(Marcello Campos)

