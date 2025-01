Brasil Polícia Civil investiga lesão corporal em turista gaúcha atingida por fogos de artifício dentro de apartamento em Santa Catarina. Ela teve queimadura graves

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Bianca Miranda sofreu queimaduras no tórax, onde perdeu a pele, e nas mãos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil está investigando um caso de lesão corporal envolvendo uma turista gaúcha que foi atingida por fogos dentro de um apartamento em Santa Catarina. A mulher assistia à programação de fim de ano ao lado do marido quando foi surpreendida por um artefato, resultando em queimaduras graves. O incidente ocorreu durante a queima oficial de fogos coordenada pela prefeitura da cidade de Navegantes, no Litoral Norte catarinense.

O delegado responsável pelo caso, Osnei de Oliveira, está conduzindo as investigações para entender a dinâmica do acidente. Perícias foram realizadas no apartamento e no local onde os fogos foram acionados, com o objetivo de esclarecer o ocorrido. A Polícia Civil está apurando se houve negligência ou imprudência na manipulação dos fogos que resultaram na lesão da turista.

A prefeitura de Navegantes anunciou que instaurou um procedimento administrativo contra a empresa responsável pela queima de fogos. A legislação municipal proíbe o uso de artefatos pirotécnicos desde 2020. No entanto, segundo a prefeitura, os fogos utilizados no evento eram de baixa intensidade sonora, em conformidade com a lei local.

Os bombeiros estão investigando o ocorrido e confirmaram que todos os documentos exigidos estavam em ordem, e que a montagem dos fogos seguiu todas as normas de segurança. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina ressaltou seu compromisso com a segurança da população e afirmou que medidas preventivas e fiscalizações são prioridades para garantir a integridade dos cidadãos.

A turista, identificada como Bianca Miranda, e seu marido, Victor Frasca, estavam de férias em Navegantes e gravaram o momento do acidente. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o exato momento em que a mulher é atingida pelas fagulhas dos fogos. O casal foi ouvido pela polícia para prestar esclarecimentos sobre o incidente.

A prefeitura de Navegantes e o Corpo de Bombeiros se comprometeram a esclarecer o ocorrido e prestar toda a assistência necessária ao casal. A segurança no uso de fogos de artifício e a fiscalização das normas de segurança continuam sendo prioridades para evitar acidentes como o que envolveu a turista gaúcha. O caso segue em investigação para determinar as responsabilidades e evitar novos incidentes desse tipo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/policia-civil-investiga-lesao-corporal-em-turista-gaucha-atingida-por-fogos-de-artificio-dentro-de-apartamento-em-santa-catarina-ela-teve-queimadura-graves/

Polícia Civil investiga lesão corporal em turista gaúcha atingida por fogos de artifício dentro de apartamento em Santa Catarina. Ela teve queimadura graves

2025-01-02