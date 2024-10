Inter Polícia Civil investiga possível caso de racismo de torcedor do Inter em Gre-Nal

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Oito pessoas prestaram depoimento à polícia confirmando o ocorrido Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (30), a Polícia Civil confirmou que investiga um possível crime de racismo cometido por torcedores do Inter, no último Gre-Nal, que foi realizado no dia 19 de outubro, no Beira-Rio.

De acordo com a Delegacia de Polícia do Combate à intolerância, oito pessoas prestaram depoimento e dois boletins de ocorrência foram registrados sobre o caso. Os possíveis autores ainda não foram identificados pela polícia.

De acordo com nota publicada, as oito pessoas ouvidas confirmaram o ocorrido. Após a conclusão do processo de identificação dos envolvidos, eles serão chamados para esclarecimentos.

No dia após o Gre-Nal 443, o Grêmio publicou uma nota oficial sobre o acontecido, pedindo para que investigações sobre o vídeo que circulou a internet no dia da partida fossem iniciadas. As imagens mostraram um torcedor do Inter passando a mão no braço, indicando a cor, e apontando para os torcedores que estavam de visitante no estádio.

Confira a nota da Polícia Civil

“No dia 19 de outubro de 2024, durante partida do jogo GRE-NAL no Estádio Beira-Rio, indivíduos que se encontravam na torcida do time Internacional, realizaram, por diversas vezes, gestos, que consistiam em ficar passando a mão no braço, ao mesmo tempo que apontavam para torcedores negros que estavam na torcida do Grêmio, além de proferirem ofensas de cunho raciais e homofóbicas. Os atos foram filmados por testemunha e por uma das vítimas e foram registradas duas ocorrências policiais registradas sobre o fato.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Autoridade Policial titular da Delegacia de Polícia do Combate à intolerância, Delegada Tatiana Bastos, e instaurou procedimento policial para apuração dos fatos, dando início imediato às investigações policiais por racismo. Até o presente momento oito pessoas já foram ouvidas, as quais confirmaram o ocorrido. Após a conclusão da identificação dos indivíduos, eles serão chamados para esclarecimentos, em sede de interrogatório”.

