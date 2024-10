Porto Alegre Tutora de cães que atacaram mulher em Porto Alegre é indiciada por lesão corporal e omissão de cautela

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mulher de 35 anos foi acusada pelos artigos 129 do Código Penal e 31 da Lei de Contravenções Penais Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma mulher de 35 anos foi indiciada pela Polícia Civil após seus cães atacarem uma mulher no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, no último dia 21 de outubro. A tutora foi indiciada pelos crimes de lesão corporal com dolo eventual e omissão de cautela na guarda de animais. Relembre o caso.

Uma mulher de 52 anos foi atacada por um cão da raça Pitbull. A vítima estava deixando o edifício onde mora, enquanto a tutora dos animais entrava no prédio, quando um dos cães avançou sobre a moradora.

A vítima foi atacada por dois cães da raça american Bully – que é uma derivação do American Pit Bull Terrier – quando deixava o prédio que reside, no bairro do menino Deus, em Porto Alegre.

Segundo o delegado Vinicius Nahan, da 2ª Delegacia de Polícia Distrital de Porto Alegre, as investigações incluíram oitivas da vítima e da suspeita, além da análise de imagens de câmeras de segurança que registraram o momento do ataque. Um laudo de um veterinário comportamental também foi solicitado para auxiliar na apuração do caso.

A vítima sofreu ferimentos graves, como hematomas, escoriações e edemas em diversas partes do corpo. As lesões foram devidamente documentadas em um boletim de ocorrência.

De acordo com a legislação brasileira, a tutora pode ser penalizada com detenção de três meses a um ano por lesão corporal e prisão simples de dez dias a dois meses ou multa por omissão de cautela na guarda de animais.

Entenda os crimes:

Lesão corporal com dolo eventual: Ocorre quando a pessoa assume o risco de causar lesão a outra, mesmo que não tenha a intenção direta de feri-la. No caso em questão, a tutora foi considerada responsável por não ter tomado as medidas necessárias para evitar o ataque de seus cães.

Omissão de cautela na guarda de animais: Consiste em não tomar os cuidados necessários para evitar que um animal perigoso cause danos a terceiros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/tutora-de-caes-que-atacaram-mulher-em-porto-alegre-e-indiciada-por-lesao-corporal-e-omissao-de-cautela/

Tutora de cães que atacaram mulher em Porto Alegre é indiciada por lesão corporal e omissão de cautela

2024-10-30