Polícia continua investigando a relação da influenciadora Deolane Bezerra com traficantes do Rio

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

A prisão de Deolane aconteceu em um hotel no bairro de São José, na região central do Recife. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro ainda não concluiu a investigação para apurar a relação de Deolane Bezerra com bandidos da Vila do João, no Complexo da Maré. A advogada e influenciadora digital, de 36 anos, foi presa em Pernambuco na quarta-feira em uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. O inquérito foi aberto em fevereiro de 2024 e segundo a corporação, segue em andamento.

Na ocasião, Deolane esteve com amigos e a irmã Dayanne num evento chamado de Baile da Disney e publicou nos stories do Instagram uma foto em que usava um colar do homem apontado como chefe do tráfico no Complexo da Maré, Thiago da Silva Folly, conhecido como TH da Maré.

O inquérito da DRE foi aberto para apurar quem a convidou e se ela recebeu dinheiro para fazer presença VIP na festa, que aconteceu na Vila do João, dentro do Complexo da Maré.

Logo depois da repercussão do caso, Deolane postou um vídeo em suas redes sociais admitindo que usou mesmo o cordão: “Fui ao Complexo da Maré ontem, estava lá no Baile da Disney. Oruam cantou lá, top. Fui bem recebida, não gastei um real. Bebi que só o c*, saí 10h. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão. Botaram cordão em mim, tiraram. E poucas. Eu sou isso, eu vim da favela e vou continuar indo. Sabe por quê? Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for”.

Thiago da Silva Folly, o TH da Maré, é um dos bandidos mais procurados do Rio. Em seu nome há 16 mandados de prisão expedidos pela Justiça por uma série de crimes, entre eles tráfico de drogas, homicídios e assaltos. A última prisão preventiva foi decretada em 18 de abril pela 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Advogada e influenciadora digital, Deolane Bezerra ganhou notoriedade principalmente após o casamento com MC Kevin. Em maio de 2021, o cantor morreu tragicamente, após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

Na época, Deolane e Kevin estavam noivos. Os dois já se consideravam casados, mas, semanas antes da tragédia, os dois fizeram uma cerimônia de noivado no México.

Após o incidente, Deolane se tornou ainda mais conhecida, expandindo sua influência nas redes sociais, participando de programas de TV e até mesmo se aventurando no mundo da música e do entretenimento.

– Quem era MC Kevin, marido de Deolane? Nascido Kevin Nascimento Bueno, MC Kevin foi um cantor de funk paulista que se destacou na cena musical com hits como “Cavalo de Troia”. Carismático e bastante ativo nas redes sociais, ele era conhecido por suas letras que retratavam a vida na periferia. Em maio de 2021, sua vida foi tragicamente interrompida aos 23 anos, quando morreu após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

– Quantos filhos Deolane Bezerra tem? Deolane Bezerra tem três filhos, todos frutos de relacionamentos anteriores a Kevin: Giliard Santos, o mais velho, Caíque e Valentina. Recentemente, o primogênito, mais conhecido como Giliard Bezerra, teve um carro de luxo seu, avaliado em R$ 3 milhões, apreendido pela polícia em São Paulo, após ter sido flagrado dirigindo sem CNH.

– O que aconteceu com Deolane Bezerra? Deolane Bezerra foi presa na quarta-feira (4), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul de Recife, em Pernambuco, onde estava visitando familiares.

A prisão dela aconteceu em meio a uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

– Qual a fortuna de Deolane Bezerra? A fortuna da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, de 36 anos, gira em torno de R$ 50 milhões a R$ 100 milhões. Já o faturamento mensal da influenciadora é de R$ 1 milhão a R$ 2 milhões.

O dinheiro de Deolane não vem só da advocacia. Após a morte de MC Kevin, a “Doutora”, como ela gosta de ser chamada, explodiu nas redes sociais e hoje tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram. De maio de 2021, quando o cantor morreu, para cá, Deolane expandiu seus negócios e abriu seis empresas. As informações são do jornal Extra.

