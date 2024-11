Mundo Polícia da Argentina prende homem com mais de 60 armas nazistas

16 de novembro de 2024

Bandeiras nazistas, uniformes militares, chapéus, capacetes, e bustos de Hitler também foram confiscados pelas autoridades. Foto: Polícia Federal da Argentina Bandeiras nazistas, uniformes militares, chapéus, capacetes, e bustos de Hitler também foram confiscados pelas autoridades. (Foto: Polícia Federal da Argentina) Foto: Polícia Federal da Argentina

A Polícia Federal da Argentina prendeu um homem que possuía um grande arsenal de armas nazistas antigas decoradas com símbolos do regime de Adolf Hitler. As informações foram divulgadas pelas autoridades locais nessa sexta-feira (15).

Mais de 60 armas de fogo foram encontradas na casa do suspeito, incluindo 43 rifles estampados com marcas de águia nazista, 15 pistolas, cinco baionetas e uma metralhadora. Ainda de acordo com um relatório da polícia argentina, bandeiras nazistas, uniformes militares, chapéus, capacetes, e bustos de Hitler também foram confiscados pelas autoridades.

Funcionários do Museu do Holocausto de Buenos Aires auxiliaram na ação policial, que buscava aplicar uma lei nacional antidiscriminação. A casa onde os objetos foram encontrados fica na cidade de Quilmes, na região de Buenos Aires. As autoridades estavam rastreando o homem depois que ele viajou para o exterior e foi alvo de uma investigação da polícia federal da Bósnia e Herzegovina.

Após a Segunda Guerra Mundial, muitos oficiais nazistas, incluindo o supervisor de campos de extermínio Adolf Eichmann, foram para a Argentina para evitar julgamentos por crimes de guerra. No ano passado, as forças de segurança locais invadiram e fecharam uma livraria argentina que estava vendendo livros sobre o nazismo pela internet.

