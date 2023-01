Cláudio Humberto Polícia de Dino não fez uma só prisão em Brasília

Por Cláudio Humberto | 25 de janeiro de 2023

(Foto: Divulgação)

A Força Nacional de Segurança (FNS), subordinada ao ministro Flávio Dino (Justiça), não fez qualquer prisão desde que ocupou a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos três poderes. Os policiais militares da FNS chegaram à Brasília em 7 de janeiro, véspera da arruaça que depredou o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. À coluna, o Ministério da Justiça justificou a falta de prisões ao fato de a Força Nacional “atuar em apoio às forças de segurança locais”.

Para inglês ver

Apesar de todo espalhafatoso e caríssimo aparato da Força Nacional, são os militares do DF que “efetuam prisões efetivamente”, explica o MJ.

Gasto duplo

Enquanto se gasta com viaturas e blindados na Praça dos Três Poderes, a PMDF segue como uma das mais bem treinadas e pagas do país.

Patrulhamento ostensivo

A polícia de Dino cobre uma área que dispensaria até o uso de viaturas, não chega a 3km. Ainda assim, o contingente tem mais de 650 policiais.

Para que?

Mesmo sem muito o que apresentar, o ministro prorrogou a permanência da força em Brasília. Diz o MJ que ficam até o dia 4.

SP: 11 câmaras custam mais que a receita da cidade

Em São Paulo, onze Câmaras Municipais gastaram mais dinheiro público que a capacidade de arrecadação dos respectivos municípios, segundo levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) relativo ao período de setembro de 2021 a agosto de 2022. Os vereadores, suas assessorias, mordomias e regalias da pobre Flora Rica, por exemplo, gastam R$1 milhão e 19 mil, enquanto o esforço de arrecadação dos 1.397 munícipes que mal passa dos R$ 655 mil.

Ninguém merece

Outro pobre município paulista, Pracinha, com 4.327 habitantes, arrecada R$ 454,8 mil e somente os vereadores custam R$ 697,3 mil.

Déficit permanente

Os 3.238 moradores de Emilianópolis se esfolam para produzir receita insuficiente para bancar seus vereadores, com déficit de R$ 203 mil.

Bancando boa vida

Cada um dos onze municípios nessa situação de penúria sustenta nove vereadores, e algumas câmaras fazem apenas reuniões quinzenais.

Folga coletiva

O ex-governador João Doria está provocando verdadeira debandada no STF, TCU etc. para um rolê em Lisboa, a pretexto de um evento para discutir problemas brasileiros… a 7.000km de Brasília. São uns artistas.

Perseguição covarde

O gabinete do ódio continua espumando, no Planalto. Impedir que o tenente-coronel Mauro Cid siga em sua carreira militar impecável, no comando de um batalhão do Exército, por ter sido chefe da ajudância de ordens de Bolsonaro, é mais que uma perseguição cruel. É covardia.

Mau presságio

O petista Jean Paul Prates deve ser confirmado nesta quarta (25) como presidente da Petrobras, apesar do veto da Lei das Estatais, ainda em vigor, que proíbe políticos na direção de empresas estatais. Ora, a lei.

Só quer aparecer

Projeto do tucano Alessandro Vieira (SE) inclui a motivação política na lei do terrorismo, atestando ser errado chamar o vandalismo em Brasília de terrorismo. E a lei, mesmo oportunista, lei não retroage para prejudicar.

Avelar agrada

Andrei Rodrigues, chefe da Polícia Federal, falou bem de Sandro Avelar, que assumirá a pasta da Segurança do DF. Ele já ocupou o cargo no governo do PT no DF e foi diretor-executivo da PF no governo Bolsonaro.

Intensa amizade

As homenagens de Jorge Kajuru (Pode-GO) ao colega Álvaro Dias (Pode-PR) não terminaram na tatuagem, dias atrás. O senador vai trocar de gabinete e ocupar o que era de Dias, que não se reelegeu.

Crime de opinião

Movimento do governo Lula para dizer o que é ou não fake news levanta desconfiança. O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) promete oposição: “os petistas querem interferir na sua opinião”, adverte.

Boa pergunta

Após o anúncio de Lula de que o Brasil vai até bancar um gasoduto para a Argentina, ex-deputada de São Paulo Janaína Paschoal perguntou: “Por que o presidente fala do BNDES e do BB como se fossem seus?”

Pensando bem…

…já que 60% dos brasileiros “passa fome”, conforte cascata de Marina Silva, a grana do gasoduto de Lula na Argentina precisa ficar por aqui.

PODER SEM PUDOR

Deputado assíduo

O deputado Chico Arlindo frequentava assiduamente a Assembleia Legislativa de Alagoas, e fez um discurso criticando os deputados faltosos, lembrando que ele ali comparecia “cotidiariamente”. O deputado Aurélio Viana aparteou, com ar irônico: “Não é ‘cotidiariamente’, deputado; o certo é ‘cotidianamente’. Chico Arlindo devolveu: “Cotidianamente para Vossa Excelência, que só aparece aqui uma vez por ano. Para mim, que venho todos os dias, é cotidiariamente mesmo.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

