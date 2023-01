Bruno Laux Reajuste na gasolina

Por Bruno Laux | 25 de janeiro de 2023

Foi anunciado pela Petrobras um aumento de 7,5% no preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir desta quarta-feira. A empresa justifica a alteração do custo afirmando que o processo acompanha a evolução dos valores de referência e é coerente com sua prática de preços.

Petrobras

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) teve aprovação do departamento de compliance da Petrobras e deve assumir o comando da empresa a partir desta quinta-feira. Ele havia sido indicado ao cargo no último dia 12.

Diplomacia I

Durante sua participação na 7ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em Buenos Aires, na Argentina, o presidente Lula defendeu, além da integração de nações da América Latina, a necessidade de diálogo com outras regiões do planeta, como a União Africana, a China e a União Europeia.

Diplomacia II

O presidente brasileiro agradeceu o apoio das nações estrangeiras contra os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília. Ele destacou que grande parte dos desafios contra a violência política e extremismos são de natureza global e demandam ações em conjunto.

De volta

O discurso de Lula no evento em Buenos Aires marca o retorno do Brasil à Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Apesar de ter participado da criação do fórum, o país teve sua integração suspensa pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em janeiro de 2020.

Fim do saque-aniversário

A partir de março, o saque-aniversário do FGTS deve ser suspenso pelo Conselho Curador do benefício. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a medida ocorre em função da retenção dos valores do benefício por 2 anos quando optado pela modalidade, o que tem gerado reclamações entre parte dos trabalhadores.

Auxílio-moradia

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) realizou um reajuste no auxílio-moradia dos parlamentares, o qual dobra o valor atualmente recebido, totalizando mais de R$8 mil. A ação ocorre poucos dias antes da eleição da presidência da Casa, para a qual ele tenta se reeleger.

Conectividade

Os ministros Juscelino Filho, das Comunicações, e Daniela Carneiro, do Turismo, estiveram reunidos conversando sobre a conectividade e acesso à internet nos principais destinos turísticos do Brasil. Atualmente, 74% das cidades estratégicas para o turismo do país não possuem internet pública e gratuita.

Hackeado novamente

O governador Eduardo Leite voltou a sua conta do Twitter invadida por hackers. Semelhante aos episódios anteriores, ocorridos durante as últimas semanas, o perfil do governador na rede social teve sua foto e nome removidos, além de sua localização alterada para o Líbano.

Tesouro estadual

O Tesouro do Estado do RS publicou o Relatório Externo no qual constam os principais resultados do órgão durante o ano de 2022. O documento apresenta ainda projetos do Programa de Inovação do estado e entregas relacionadas ao mapa estratégico da subsecretaria vinculada à pasta estadual da Fazenda.

Frequência escolar

A obrigatoriedade de frequência mínima para aprovação em escolas estaduais foi suspensa pela Secretaria de Educação do estado. Com a mudança, alunos que obterem uma frequência de presença abaixo dos 75%, terão a chance de serem reavaliados e até mesmo aprovados se atingida a média avaliativa.

Primeira infância

Demandas do governo estadual para a primeira infância foram discutidas no encontro do vice-governador, Gabriel Souza, com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann. O tema integra os assuntos do Gabinete de Programas e Projetos Especiais comandado pelo vice-governador.

Consciência tributária

O programa Nota Fiscal Gaúcha atingiu a marca de 2,9 milhões de gaúchos inscritos. Administrado pela Receita Estadual, a iniciativa estimula a conscientização sobre tributos e o incentivo da cidadania fiscal, promovendo sorteios aos participantes.

Ampliação da frota

A Secretaria da Saúde do RS recebeu nesta terça-feira um caminhão para o transporte de vacinas, medicamentos e demais materiais de Porto Alegre para o interior do estado. O veículo é o primeiro dos quatro adquiridos através do investimento de R$2,76 milhões na frota veicular da pasta.

Dengue

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde emitiu um comunicado de risco, reforçando os cuidados contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A medida surge em função do número acima do normal de casos de dengue notificados no estado em janeiro.

Estiagem na capital

Porto Alegre entrou na lista dos municípios gaúchos que decretaram situação de emergência por causa da estiagem que ocorre no estado. Nesta terça-feira, o decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da capital.

Água Pública

Nesta terça-feira foi realizado um debate sobre a defesa da água pública na Assembleia Legislativa do RS. Promovido pelo Sindiágua e a Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública, em oposição à privatização de serviços de abastecimento de água, o ato integra a agenda do Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre nesta semana.

Prévia da inflação

De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, divulgado pelo IBGE, a região metropolitana de Porto Alegre atingiu a marca de 0,34% na prévia da inflação em janeiro. Tais dados representam a quarta alta consecutiva na taxa.

Equilíbrio financeiro

De acordo com o balanço financeiro apresentado pela prefeitura de Porto Alegre nesta terça-feira, a capital arrecadou R$9,82 bilhões e somou R$9,31 bilhões em despesas durante o ano de 2022.

Terceira Idade

Nesta terça-feira foi apresentada no Plenário Otávio Rocha, da Câmara Municipal, a candidatura de Porto Alegre como sede da 3ª Conferência Mundial sobre Envelhecimento. O ato decorre do 8º Fórum Social Mundial da População Idosa, realizado na capital até o próximo dia 27.

