Bruno Laux Reaproximação com los hermanos

Por Bruno Laux | 24 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em sua visita oficial à Argentina, o presidente Lula discursou em tom de reaproximação com a nação vizinha. Em conjunto com o presidente do país, Alberto Fernández, ele assinou uma série de ações de cooperação bilateral.

Moeda única

A criação de uma moeda comum entre os países foi discutida pelos presidentes. Segundo Lula, os ministros da Fazenda e equipes econômicas de ambos governos buscam, após muitos debates e reuniões, ampliar o comércio exterior e as transações bilaterais a partir da proposta.

Moeda única II

Em conversa com empresários de Buenos Aires, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou que a moeda comum proposta serviria apenas para facilitar transações comerciais sem depender do dólar. Deste modo, o peso e o real, moedas atualmente em circulação nos países, permaneceriam existindo.

BNDES

O presidente Lula anunciou que deve retornar com financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em projetos de desenvolvimento e engenharia fora do país. Ele afirma que deve auxiliar empresas brasileiras que atuam no exterior, promovendo o crescimento de países vizinhos e se tornando comprador dos resultados produzidos.

Visita

Nesta segunda-feira, em seu primeiro dia de trabalho como presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin recebeu uma visita cortesia do vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Frans Timmermans. No encontro, foi tratado o adensamento das relações bilaterais entre Brasil e União Europeia.

Intervenção federal

A intervenção federal na segurança pública do DF não deve sofrer prorrogação. A informação foi confirmada pelo interventor federal, Ricardo Cappelli, que comunicou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a permanência do processo até o dia 31 de janeiro.

Prorrogado

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, prorrogou o uso da Força Nacional em Brasília até o próximo dia 4 de fevereiro. O objetivo é garantir o reforço da segurança no início do ano legislativo.

Entrega de celular

Nesta segunda-feira a defesa do governador afastado do DF, Ibaneis Rocha, entregou o celular dele à Polícia Federal. Apesar de já ter tido sua residência alvo de busca e apreensão na semana passada, ele estava com o celular junto dele no dia da operação, ocasião na qual estava fora de Brasília.

Reagendado

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, reagendou o depoimento do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. Ele concedeu mais alguns dias para que a defesa do réu possa analisar os autos do inquérito antes da declaração.

Impeachment

Somente no ano de 2023, o Senado Federal já recebeu dois pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. O autor de uma das solicitações, é Robert Petty, o qual já foi candidato a vereador do município de Xangri-lá, no litoral do RS.

Restituição

Abre hoje, a partir das 10h da manhã, a consulta ao lote residual de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física referente a janeiro. O processo pode ser realizado através do site da Receita Federal.

Presença confirmada

O governador Eduardo Leite confirmou que deve participar da reunião do presidente Lula com governadores do país, na próxima sexta-feira. Em suas redes sociais, ele afirmou que deve levar demandas do Rio Grande do Sul até a presidência.

Indústria estadual

O investimento de R$ 205 milhões de reais em fábricas gaúchas foi realizado pelo governo do estado em 2023. O valor foi aplicado através dos primeiros projetos do ano aprovados para incentivos do Fundo Operação Empresa do RS e do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial.

Máquinas agrícolas

Mais de cem municípios gaúchos recebem na manhã de hoje, do governo estadual, máquinas pesadas e equipamentos agrícolas. A ação busca auxiliar nas ações de combate à estiagem e na restauração de estradas.

Devolve ICMS

A entrega do Cartão Cidadão para os novos beneficiários do programa Devolve ICMS deve ter início no mês de fevereiro. Possuem direito ao benefício famílias inscritas no Cadastro Único federal que recebam o Auxílio Brasil ou possuam algum dependente matriculado no Ensino Médio.

Comunicação

A secretária de Comunicação do RS, Tânia Moreira, esteve reunida juntamente à toda equipe da pasta para apresentar a estrutura de alinhamento e conversar sobre os desafios da comunicação na nova gestão.

Escolas

As secretárias estaduais Raquel Teixeira, da Educação, e Izabel Matte, de Obras Públicas, apresentaram ao governador Eduardo Leite um diagnóstico das necessidades de obras emergenciais em escolas estaduais antes do início do ano letivo. O planejamento e execução das demandas deve ser apresentado pelo governo nos próximos dias.

Balanço financeiro

O prefeito em exercício, Ricardo Gomes, deve anunciar hoje, ao lado do secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, o balanço financeiro da prefeitura da capital durante o ano de 2022.

Imunização

A capital gaúcha realizou desde o início da campanha de vacinação, a aplicação de mais de 3,8 milhões de doses de vacina contra a COVID-19 em pessoas maiores de 3 anos. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/reaproximacao-com-los-hermanos/