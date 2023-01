Colunistas Governador e bancada gaúcha entregam hoje mais de 200 máquinas agrícolas aos municípios

Por Flavio Pereira | 24 de janeiro de 2023

Coordenador da bancada gaúcha, o deputado federal Giovani Cherifi foi conferir as máquinas agrícolas em Esteio. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O governador Eduardo Leite, ao lado do coordenador da bancada federal gaúcha, deputado Giovani Cherini, entrega hoje a prefeitos de mais de uma centena de municípios um lote de mais de 200 máquinas e implementos agrícolas, entre retroescavadeiras, escavadeira hidráulica, patrolas motoniveladoras, pás carregadeiras e também kit’s para agricultura familiar, com objetivo de auxiliar no desenvolvimento local.

Será às 9 horas, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Cherini disse ontem à coluna, que os equipamentos, resultado de emendas dos 31 deputados e 3 senadores, beneficiarão de municípios de várias regiões do Rio Grande do Sul.

Maquinários custaram R$ 124 milhões

Os maquinários custaram R$ 124 milhões, sendo R$ 98,7 milhões indicados via recursos de emendas parlamentares da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, nos anos de 2020/21, e mais R$ 25,3 milhões de contrapartida do governo do RS.

Genocídio Yanomami, a nova narrativa da esquerda

A esquerda agora aposta na narrativa do “genocídio” dos Yanomamis, ao referir-se ao grande numero de indígenas que fugiram da fome e da miséria na Venezuela. Deputados do PT na Câmara protocolaram uma representação criminal no Ministério Público Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a senadora e ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos). De acordo com a representação dos parlamentares, houve ação ou omissão dolosa do ex-presidente e outros integrantes do governo que “contribuiu de maneira decisiva para a contaminação dos rios por mercúrio” com impactos diretos na alimentação e condições de saúde dos indígenas que “sobrevivem nas áreas onde não deveria haver garimpos, legais ou ilegais”. Dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena apontam que a desnutrição de indígenas não é novidade. Nos governos petistas, 419 crianças morreram no Brasil pela doença, entre 2008 e 2014. O número representa 55% de todas as mortes por desnutrição infantil registradas no país, no período.

Jair Bolsonaro e Damares rebatem a narrativa

A senadora eleita Damares rebateu críticas à atuação do Governo Federal nas terras Yanomamis em uma série de postagens na sua rede social, onde disse que seu ministério entregou o Plano Nacional de Enfrentamento a Violência Contra Crianças, inclusive “reconhecendo a desnutrição como uma das mais terríveis violências contra elas, propondo ações”.

Em seu canal no Telegram, Bolsonaro classificou as críticas à assistência aos Yanomami na sua gestão como “mais uma farsa da esquerda” e afirmou que, de 2020 a 2022, foram realizadas vinte ações de saúde que levaram “atenção especializada” a territórios indígenas. O ex-presidente declarou que o Ministério da Saúde, durante seu governo, realizou mais de 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais, e relembrou que a pasta atuou no combate à covid-19 entre as tribos.

Mailson da Nobrega: moeda única é “sonho”

O ex-ministro Mailson da Nóbrega classifica como “sonho” a criação da moeda única no Mercosul:

“Não existe aqui uma ideia-força como a que influenciou os líderes europeus em 1946. A integração latino-americana vem sendo tentada há cerca de 70 anos. Uma das razões do fracasso é a cultura da subst… substituição de importações e do intervencionismo estatal na economia, que continua mais viva do que nunca. A moeda única sul-americana não passa, pois, de um sonho, que talvez jamais se realize.”

Começaria tudo outra vez

Ao comentar a possível ajuda brasileira para financiar projetos de infraestrutura, o presidente Lula admitiu o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) poderá emprestar dinheiro ao governo argentino para financiar projetos,como o gasoduto que levará gás da Argentina até outros países, como o Brasil.

Pontes internacionais na Declaração Conjunta

A declaração conjunta firmada ontem pelos presidentes do Brasil e da Argentina, inclui a definição do regime de gestão e manutenção da ponte entre São Borja e Santo Tomé e do Centro Unificado de Fronteira (CUF) e Infraestruturas Conexas, e a construção da ponte ligando Porto Xavier e San Javier, sobre o Rio Uruguai.

Entregar Maduro aos EUA vale prêmio de U$ 15 milhões

Prevenido, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, preferiu não arriscar, e suspendeu a viagem a Buenos Aires, onde participaria da reunião da Unasul. Seu nome está na lista da Interpol. Existe um pedido de prisão do Departamento de Justiça dos EUA, que oferece recompensa de U$ 15 milhões (75 milhões de reais) por informações sobre Maduro e outra de 10 milhões de dólares (50 milhões de reais) por dados que levem à captura dele e de dirigentes do governo venezuelano acusados de tráfico internacional de drogas: Diosdado Cabello Rondón, presidente da “ilegítima Assembleia Constituinte”; Maikel Moreno, presidente do Supremo Tribunal de Justiça; Vladimir Padrino, ministro da Defesa; Hugo Carvajal Barrios, ex-diretor da inteligência militar; o general aposentado Cliver Alcalá Cordones; e Tarek El Aissami, ministro de Indústria e Produção Nacional.

