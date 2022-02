Polícia Polícia descobre depósito criminoso com mais de 30 armas em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No local, também foram encontrados uma grande quantidade de drogas e carregadores Foto: Polícia Civil/Divulgação No local, também foram encontrados uma grande quantidade de drogas e carregadores. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Policiais da 3ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, prenderam, na manhã desta quinta-feira (24), um homem, de 38 anos, responsável por um depósito de armas e drogas, localizado no bairro Canudos.

A ação cumpriu três mandados de busca a apreensão. No local, foram apreendidas 31 pistolas calibre 9mm, de diferentes marcas, dois fuzis calibre .556, duas carabinas automáticas calibre 12 de fabricação turca, uma espingarda calibre 12, dois revólveres calibre 38, e 43 carregadores. Além do arsenal, foram encontrados também 7.7 kg de crack, 11.6 kg de cocaína, dois coletes balísticos e uma balança de precisão.

Durante a investigação, que durou dois meses, o local foi monitorado e os pedidos feitos à Justiça pelo Delegado Alexandre Quintão. O preso é integrante de facção criminosa e registra antecedentes criminais por lesões corporais e posse de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o preso será diretamente encaminhado ao presídio e os objetos apreendidos seguirão para Porto Alegre. Estima-se um prejuízo de mais de mais de 1 milhão de reais para a facção criminosa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia