Rio Grande do Sul Polícia divulga balanço da Operação Carnaval 2022 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Houve aumento na fiscalização, em especial nas autuações por embriaguez ao volante Foto: PRF/Divulgação Houve aumento na fiscalização, em especial nas autuações por embriaguez ao volante. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar das festividades de carnaval terem sido canceladas em vários locais, a movimentação de veículos foi muito intensa, quase atingindo os patamares comuns ao período anterior à pandemia.

Assim, foi registrado aumento do fluxo de veículos em todas as rodovias federais gaúchas, que apresentaram movimento intenso principalmente na sexta-feira (25) e na terça-feira (01), com pontos de congestionamento nas rodovias de acesso ao Litoral Norte gaúcho e catarinense (BRs-290 e 101).

Diversas ações focadas nos locais com maior índice de acidentalidade foram realizadas, resultando no aumento da fiscalização (7.977 veículos fiscalizados, aumento de 63 %), dos testes com o bafômetro (4.921 testes, aumento de 798 %) e das autuações (3.905 autos, aumento de 9 %) em comparação com o ano passado. Destaque especial para as autuações de motoristas embriagados e/ou que se recusaram a realizar o teste com o bafômetro (267 autuados, aumento de 132 %).

As rondas ostensivas foram reforçadas, principalmente nos horários e locais de maior movimento, tornando o policiamento mais visível e o tempo de resposta às ocorrências menor. Em geral a movimentação foi muito maior que a de 2021, muito próxima a do carnaval de 2020, o último antes da pandemia.

As ações de combate ao crime para promover segurança aos usuários da rodovia ocorreram diuturnamente. Em abordagens orientadas por inteligência, veículos suspeitos de serem utilizados para o cometimento de crimes foram interceptados e fiscalizados, refletindo na prisão em flagrante de 70 criminosos (70 presos, aumento de 8%).

Confira os dados de acidentes da Operação Carnaval 2022 (25/02 – 02/03), 2021(12/02 – 17/02) e 2020 (21/02 – 26/02), observando-se que a atipicidade do ano de 2021, devido à pandemia, pode prejudicar a relevância da comparação em especial com relação à acidentalidade:

(2020 – 2021 – 2022)

Acidentes: 89 – 72 – 105

Pessoas feridas: 108 – 75 – 113

Pessoas mortas: 7 – 1 – 8

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul