Os suspeitos são naturais do Rio Grande do Sul, mas moravam em Florianópolis há alguns anos, informou a polícia.

As identidades dos suspeitos não foram divulgadas, mas fotos do casal viralizaram nas redes sociais após a prisão. Com isso, ao menos quatro famílias com crianças pequenas relataram para as autoridades que os dois presos já haviam tentado algum tipo de aproximação.

A criança de 4 anos estava dentro de casa na noite de 18 de dezembro no bairro Pacheco, em Palhoça, quando o casal foi até o local, agrediu a mãe com um golpe na cabeça e sequestrou a menina.

Na madrugada de domingo (21) a criança foi localizada no bairro Cachoeira do Bom Jesus, no Norte da Ilha, com os dois suspeitos. No mesmo dia do resgate, a polícia informou que o local onde os três estavam era insalubre e havia até mesmo “brinquedos macabros”.