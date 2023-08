Mundo Polícia dos Estados Unidos descarta possível atirador na região do Capitólio

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

A polícia disse que atendeu a uma chamada de emergência Foto: Reprodução (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

Washington, capital dos Estados Unidos, passou por momentos de tensão, na tarde desta quarta-feira (2) após relatos de um possível atirador atuando nas proximidades do Capitólio, o Congresso norte-americano.

A Polícia informou que a chamada de emergência era inconsistente. Conforme as autoridades, não houve registro de nenhum atirador ou de feridos.

Os primeiros relatos de um possível atirador foram relatados por volta de 14h50 no horário local (15h50 em Brasília). A Polícia do Capitólio pediu às pessoas dentro dos prédios do Senado que se abrigassem no local.

“Recebemos uma chamada para um atirador ativo. Parece que foi um erro. Nenhum ferido e nenhum atirador foi localizado”, disse o porta-voz do Departamento de Polícia Metropolitana de Washington D.C., Hugh Carew.

Apreensão

O Senado dos EUA estava em recesso de verão e a maioria dos legisladores não estava, mas a maioria dos escritórios mantém uma equipe reduzida no local. Também existem dezenas de trabalhadores trabalhando em lanchonetes e cafeterias do Senado, postos de segurança e trabalhando na manutenção do prédio.

“Se você estiver dentro dos prédios do Senado, devem se abrigar no local, pois o relatório foi de um possível atirador ativo. Deve-se notar que não temos nenhum relato confirmado de tiros”, disse a Polícia do Capitólio dos EUA em um post nas redes sociais.

A polícia disse que atendeu a uma chamada de emergência. Um comunicado da Polícia do Capitólio instou as pessoas a entrarem em seus escritórios e levarem equipamentos de emergência. Também pediu que silenciassem seus equipamentos eletrônicos e permanecessem quietos.

Havia uma forte presença policial do lado de fora dos prédios, com alguns funcionários do lado de fora e turistas reunidos nos perímetros do complexo do Capitólio.

