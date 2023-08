Brasil Venda de veículos novos cresce quase 24% em julho no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Os licenciamentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus somaram 225,6 mil unidades no mês passado, 19% maiores que o registrado em junho Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os emplacamentos de veículos novos em julho no Brasil subiram 23,98% sobre o mesmo mês de 2022, resultado do estímulo do programa federal já concluído e que subsidiou as vendas no período. Os dados divulgados foram divulgados nesta quarta-feira (02), pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Os licenciamentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus somaram 225,6 mil unidades no mês passado, 19% maiores que o registrado em junho.

De janeiro a julho, as vendas de veículos novos no país acumularam crescimento de 11,3%, a 1,22 milhão de unidades, segundo os dados da entidade. O Volkswagen Polo foi o automóvel mais emplacado em julho, com 16.471 unidades, seguido pelo Hyundai HB20 (12.126) e pelo Onix, da General Motors (10.260).

Motocicletas

Já as vendas de motos tiveram crescimento de 14,4% no mês passado, na comparação com julho de 2022, chegando a 123 mil unidades. Conforme dados da Fenabrave, a comercialização de motocicletas novas no País caiu 12,3% na comparação com junho. Com isso, 902,8 mil motos foram vendidas no acumulado desde o início do ano, um crescimento de 21,3% frente aos sete primeiros meses de 2022.

O desempenho reflete a expansão dos serviços de entrega (delivery) e a busca dos consumidores por veículos não só mais baratos como também mais econômicos no consumo de combustível. Segundo o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, a retração na margem entre os meses se deve à seletividade dos bancos nas concessões de crédito, principalmente para motos das categorias de entrada, de até 250 cilindradas.

Venda de veículos novos cresce quase 24% em julho no Brasil

2023-08-02