Polícia dos Estados Unidos diz usar tática de "estresse" para capturar brasileiro foragido

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Danilo Sousa Cavalcante fugiu de uma prisão no leste da Pensilvânia em 31 de agosto. (Foto: Reprodução)

Com a chegada do sétimo dia de buscas pelo brasileiro Danilo Sousa Cavalcante, que fugiu de uma prisão no leste da Pensilvânia em 31 de agosto, a polícia americana diz adotar como tática uma espécie de “pique-esconde perigoso”. Em entrevista à rede CNN, o vice-marechal do U.S. Marshals Service, Robert Clark, afirmou que os investigadores pretendem manter Danilo em movimento e forçá-lo a “cometer erros”.

“Este é um jogo perigoso de pique-esconde tático. Planejamos estressá-lo. Planejamos movê-lo. Planejamos que ele cometa erros. Ele já cometeu. Apareceu na frente de câmeras duas vezes”, explica Clark.

Condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada, em 2021, Danilo fugiu do Presídio de Chester County, na Pensilvânia, pouco mais de uma semana após receber a sentença.

Pelo terceiro dia seguido, duas redes escolares da região suspenderam as aulas e mantiveram portas fechadas. Os colégios Unionville-Chadds Ford e Kennett Consolidated anunciaram o cancelamento das atividades presenciais por meio de comunicados em sites oficiais.

A polícia americana afirmou na terça-feira que aumentou o perímetro das buscas. Os investigadores locais acreditam que Danilo tenha mudado de direção e partido para a região sul do condado de Chester, após perceber que estava cercado ao norte. Ele foi flagrado, na noite de segunda-feira, por uma câmera em Longwood Gardens.

– Por que polícia dos EUA aumentou perímetro de buscas por brasileiro foragido? Por causa da caçada, as autoridades decidiram manter as escolas do distrito de Kennett fechadas nesta terça-feira e reforçaram a recompensa de US$ 10 mil por informações que levem ao paradeiro do brasileiro. Em entrevista coletiva, na terça, George Bivens, vice-comissário de operações da Polícia Estadual da Pensilvânia, disse que agentes do FBI e de serviços de fronteira foram acionados para auxiliar nas buscas.

“Muitas pessoas têm propriedades com largos quintais, muitos acres, o que representa um desafio adicional, porque essas áreas são oportunidades de [ele] se esconder. Pedimos que os moradores verifiquem as câmeras de segurança de suas casas e que os residentes da área estendida fiquem em alerta e nos avisem sobre qualquer suspeita”, disse Bivens. “Vamos manter a pressão. Ele é mau e precisa ser detido, e nós estamos determinados a capturá-lo.”

– Por que brasileiro foragido nos EUA foi preso? Em agosto, Cavalcante foi condenado à prisão perpétua após matar sua ex-namorada, a maranhense Débora Brandão, a facadas, em 2021. O agente contou que Danilo foi visto com duas bolsas, que ele teria furtado durante a fuga, além de roupas e alimentos.

“Estamos fazendo ele se mover, o que é bom. Não temos informação de que ele passou por um treinamento especial de sobrevivência. Ele está desesperado, não quer ser pego. Claro que esperávamos já tê-lo encontrado, mas ele não teve muito tempo para percorrer uma longa distância”, afirmou Bivens. “Não estamos pedindo que as pessoas fiquem prisioneiras em suas casas, mas que ajam com cautela. Se a minha casa fosse nessa região, eu manteria portas e janelas trancadas.”

– Qual é a estratégia utilizada pela polícia dos EUA para convencer brasileiro a se entregar? A polícia da Pensilvânia adotou, nesta segunda-feira, uma nova tática para tentar convencer o brasileiro a se entregar. Viaturas e helicópteros das autoridades policiais estão tocando um áudio da mãe de Cavalcante, no qual a mulher pede, em português, para que o filho desista da fuga e se renda.

“Desesperado como ele deve estar, talvez ele mude de ideia ao ouvir sua mãe lhe dizendo para se render, que sua família se preocupa com ele. Talvez seja isso que o coloque no limite, onde podemos conseguir uma rendição pacífica”, destacou o agente Robert Clark, que também atua nas buscas.

“Ele a esfaqueou fatalmente 38 vezes, em plena luz do dia, na frente de seus filhos de 4 e 7 anos. Depois, escapou e foi ajudado por familiares e amigos. A Polícia do Estado da Virgínia conseguiu prendê-lo mais tarde, no mesmo dia. Os detetives do condado de Chester conseguiram rastreá-lo e recuperaram a arma do crime”, explicou Ryan ao canal de televisão CBS.

– Como brasileiro fugiu? Eram 8h50 de uma quinta-feira, aproximadamente, quando funcionários da Prisão de Chesco perceberam a fuga de Danilo Cavalcante. Segundo o diretor interino da unidade, Howard Holland, ele deixou o local sem cortar nenhuma cerca.

Ele usava o uniforme da prisão no momento da fuga: uma blusa branca e calça verde. No entanto, teria sido visto pela última vez caminhando pela Wawaset Road, em Pocopson Township, por volta das 9h40, vestindo uma camiseta branca, shorts cinza e tênis branco. Segundo as autoridades, ele trocou de roupa.

– Quem é Danilo Sousa Cavalcante, brasileiro foragido nos EUA? Procurado por policiais do condado de Chester e pela Polícia Estadual da Pensilvânia, o brasileiro é considerado um homem extremamente perigoso. Segundo a polícia, ele fala português e espanhol e um pouco de inglês.

Danilo é descrito pelas autoridades americanas como um homem de pele clara, 1,70 m de altura e menos de 55 kg. Seus cabelos são pretos, encaracolados, e os olhos são castanhos. Segundo a polícia dos Estados Unidos, Danilo também tem mandado de prisão por um assassinato ocorrido em 2017, no Tocantins. Ele é réu em um caso de homicídio em que um homem, Valter Júnior Moreira dos Reis, foi morto a tiros em uma praça em Figueirópolis. As informações são do jornal O Globo.

