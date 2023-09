Geral Gabriela Cavallin diz que foi trancada pelo jogador Antony em quadra de futsal para não ir a hospital

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Gabriela Cavallin acusa o jogador de agressão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por volta das 22h do dia 8 de maio de 2023, em Manchester, na Inglaterra, Gabriela Cavallin e Antony haviam acabado de ter uma das discussões mais acaloradas entre os dois. O jogador teria ficado enfurecido ao perceber que a namorada estava com o celular na mão. Tomado pelo ciúme, se ajoelhou na frente da DJ e retirou a taça que estava em sua mão de forma abrupta e a arremessou na direção de seu rosto. Para se defender, Gabriela colocou a mão instintivamente na frente e bloqueou a taça, que estilhaçou seus dedos, causando cortes bem profundos.

Este é o relato que acompanha a ação movida pela DJ que acusa o jogador por agressão. Ainda de acordo com Cavallin, Antony a teria impedido de procurar atendimento num pronto-socorro após o ocorrido.

“Contudo, em que pese a gravidade das lesões, ANTONY impediu que a vítima fosse imediatamente socorrida em uma unidade hospitalar, tendo continuado a proferir xingamentos e praticar agressões físicas e verbais, mesmo com a vítima gravemente machucada, mantendo-a sob cárcere privado no interior de sua residência, precisamente no interior da quadra de futebol que tem em sua casa, a qual é escura e tem a aparência de uma espécie de jaula”, diz o texto da ação.

A “jaula” em questão é uma quadra de futebol de salão que fica praticamente na sala da mansão que o jogador ocupa na cidade inglesa. O imóvel foi do também jogador francês Paul Pogba. Antony “herdou” a casa com porteira fechada, ou seja, ficou com os móveis e decoração do lugar e o mini campo de futebol que teria servido de .”prisão” para Gabriela.

O campo conhecido como PP Arena (iniciais do antigo dono) possui mini gols, placar eletrônico, iluminação de LED e a logo de Pogba no círculo central.

Antony só teria retirado Gabriela da quadra após a chegada de seu próprio fisioterapeuta, Fernando Roberto Silva, que a levou ao hospital. O fisioterapeuta seria “pessoa de sua confiança e que garantiria que Gabriela não contaria o ocorrido para os médicos”.

O fisioterapeuta, segundo depoimentos, mora a cerca de uma hora da casa de Antony em Manchester. Gabriela foi obrigada a aguardar a chegada dele para que pudesse sair em busca de ajuda especializada. Somente por volta das quatro da manhã já do dia 9 de maio de 2023 é que o jogador a destrancou para que fosse até uma unidade hospitalar para tratar os seus ferimentos.

“Estou em um bom dia”. Esta foi a primeira declaração de Gabriela Cavallin após o corte de Antony na seleção brasileira de futebol. Depois que as denúncias contra o ex-namorado vieram à tona, com o vazamento de prints, vídeos e áudios que comprovariam o suposto comportamento violento do atacante, a CBF tomou a decisão de deixá-lo fora dos amistosos que o Brasil enfrenta essa semana.

“Sinto que estamos começando a ter a justiça e a atenção que o caso merece”, avalia Gabriela, que denunciou Antony em maio deste ano após vivenciar uma série de episódios de agressão verbal e física enquanto os dois estiveram juntos, de 2021 ate este ano.

Com a ação sendo tramitada também na Justiça inglesa, Gabriela e seu advogado, Daniel Bialski, aguardam agora um posicionamento do Manchester United, time pelo qual Antony atua como atacante. A DJ aguarda que eles sejam tão severos quanto foram no caso de Mason Greenwood, também atacante do time, que foi acusado pela ex-namorada por tentativa de estupro e importunação sexual e afastado em definitivo pelo clube: “É o que esperamos”.

As denúncias da DJ Gabi Cavallin contra o jogador Antony, seu ex-namorado, já estão sendo investigadas pela polícia britânica. Segundo o jornal “The Telegraph”, a polícia da região metropolitana de Manchester (Greater Manchester Police) já investiga o brasileiro. Em nota enviada ao jornal inglês a instituição confirmou que o caso está em averiguação.

“A polícia da região metropolitana de Manchester está ciente das alegações feitas e investigações estão em andamento para estabelecer as circunstâncias destas denúncias. Não faremos comentários além disso neste momento”, diz a nota. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/gabriela-cavallin-diz-que-foi-trancada-pelo-jogador-antony-em-quadra-de-futsal-para-nao-ir-a-hospital/

Gabriela Cavallin diz que foi trancada pelo jogador Antony em quadra de futsal para não ir a hospital

2023-09-06