Polícia Polícia fecha laboratório de refino de cocaína no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A droga produzida no local era distribuída em várias cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre Foto: Polícia Civil/Divulgação A droga produzida no local era distribuída em várias cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil localizou, no início da noite de quinta-feira (21), no bairro Dona Augusta, em Campo Bom, no Vale do Sinos, um laboratório de refino de cocaína.

Segundo informações divulgadas na manhã desta sexta-feira (22), o local pertence a uma facção criminosa da região. Um homem foi preso em flagrante. Ela já tinha antecedentes criminais.

A droga produzida no laboratório clandestino era distribuída em várias cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre. Os policiais apreenderam mais de 12 quilos de cocaína pura, R$ 84 mil em espécie, uma prensa hidráulica, dez coletes balísticos, duas balanças de precisão, dois celulares e materiais para refino da droga.

De acordo com a Polícia Civil, o prejuízo estimado ao crime organizado é de mais de R$ 500 mil. As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar criminalmente os demais integrantes do grupo criminoso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia