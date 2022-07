Rio Grande do Sul Recém-nascidos são vacinados contra a tuberculose no Hospital de Alvorada

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











As doses são aplicadas todas as segundas, quartas e sextas pela manhã Foto: Audrey Oliveira/SMS Alvorada As doses são aplicadas todas as segundas, quartas e sextas pela manhã. (Foto: Audrey Oliveira/SMS Alvorada) Foto: Audrey Oliveira/SMS Alvorada

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o objetivo de proteger os recém-nascidos contra as formas graves de tuberculose, a Secretaria Municipal de Saúde de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, firmou, nesta semana, uma parceria com o Hospital de Alvorada para a aplicação da vacina BCG.

As doses são aplicadas todas as segundas, quartas e sextas pela manhã. Para os bebês que não conseguirem receber a vacina no hospital, a imunização será disponibilizada no Centro de Vacinação Municipal, nos mesmos dias, das 13h às 14h.

A vacina é administrada em dose única, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido, podendo ser feita até os 5 anos incompletos. Bebês prematuros somente devem receber a vacina após atingirem 2 quilos de peso.

De acordo com a diretoria do Hospital de Alvorada, nascem por mês na maternidade da instituição 200 bebês, em média.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul