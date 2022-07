Rio Grande do Sul Segunda unidade do Tudo Fácil no interior do Estado é inaugurada em Rio Grande

22 de julho de 2022

(Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul inaugurou na quinta-feira (21), em Rio Grande, no Litoral Sul, a segunda unidade do Tudo Fácil no interior do Estado. A primeira localiza-se em Lajeado, no Vale do Taquari.

Situada no Partage Shopping, a unidade atenderá quase 280 mil moradores dos municípios de Rio Grande, Chuí, Santa Vitória do Palmar e São José do Norte, oferecendo cerca de cem serviços presenciais e mais de 500 digitais por meio dos terminais de autoatendimento.

A nova unidade do Tudo Fácil em Rio Grande localiza-se na avenida engenheira Lúcia Maria Balbela Chiesa, 2.842.

