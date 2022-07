Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre anuncia mudanças no secretariado

22 de julho de 2022

O encontro quinzenal do secretariado de Porto Alegre foi realizado na sede do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul), nesta sexta-feira (22). Na ocasião, houve uma palestra sobre condutas vedadas no período eleitoral.

Durante a reunião, o prefeito Sebastião Melo anunciou alterações na sua administração. A Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Especiais terá como titular Urbano Schmitt, que atuava interinamente, e Ana Beatriz Barros, atual diretora de Planejamento Orçamentário, como secretária adjunta.

O economista Bruno Caldas deixará a Secretaria da Fazenda e será adjunto da Transparência e Controladoria. A pasta também será reforçada com a atuação de Cátia Lara à frente da Diretoria de Transparência e Cidadania, dedicada ao relacionamento com o cidadão, principalmente nas plataformas 156, Portal Transparência e Cidades Educadoras.

A Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) terá como novo presidente André Coronel, atual chefe de Gabinete do prefeito, bacharel em direito e servidor da reserva da Brigada Militar.

A Secretaria Extraordinária dos 250 Anos de Porto Alegre será extinta, com a criação da Secretaria Extraordinária de Modernização e Gestão de Projetos. A pasta, que será comandada por Alexandre Borck, então secretário-adjunto de Governança Local e Coordenação Política, coordenará a execução dos projetos prioritários do governo, como a desburocratização e as forças-tarefas de qualificação dos serviços.

Rogério Beidacki assumirá a Diretoria de Eventos da prefeitura. O administrador Thyago Duarte, que já atua na assessoria do prefeito, será o novo chefe de Gabinete. As mudanças entrarão em vigor em 1º de agosto.

