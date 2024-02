Política Polícia Federal acha 10 celulares na casa de militar alvo de operação sobre espionagem na Abin

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

Celulares e computadores encontrados pela PF na casa de Giancarlo Gomes Rodrigues, militar investigado em operação sobre espionagem na Abin. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal (PF) encontrou 10 celulares, três computadores, uma arma e um HD externo na casa de Giancarlo Gomes Rodrigues. Ele foi alvo de buscas nessa segunda-feira (29), na operação que apura suspeita de monitoramento ilegal de cidadãos pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Segundo a PF, Giancarlo era assessor do ex-diretor da agência e atual deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Um dos computadores apreendidos na casa dele pertence à Abin e que a esposa de Giancarlo é servidora da agência.

Em buscas na internet, o nome de Giancarlo aparece como militar do Exército, vinculado a batalhões no Rio e com passagem também pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Michel Temer.

Como agência de inteligência, a Abin mantém em sigilo os vínculos de parte dos servidores.

Os mandados dessa segunda miravam o “núcleo político” de Ramagem – aliados dele na época da Abin e no atual mandato como deputado federal.

O vereador do Rio Carlos Bolsonaro foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão. Houve buscas, inclusive, na Câmara de Vereadores do Rio.

A suspeita é de que Carlos, filho “02” de Jair Bolsonaro, teria recebido “materiais” obtidos ilegalmente pela Abin.

Além de Carlos Bolsonaro e Giancarlo Gomes Rodrigues, também foram alvos nessa segunda:

* Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, assessora de Carlos na Câmara do Rio;

* Priscila Pereira e Silva, assessora de Alexandre Ramagem na Câmara dos Deputados.

Operação

A ação é uma continuação da operação “Vigilância Aproximada”, deflagrada na última quinta-feira (25) para apurar um suposto esquema ilegal de espionagem de pessoas comuns, políticos e autoridades pela Abin.

O monitoramento irregular teria ocorrido sob a gestão de Alexandre Ramagem na agência, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), e teria mirado também desafetos do ex-presidente.

No dia 25, Ramagem foi alvo de buscas – quatro computadores, seis celulares e 20 pendrives foram apreendidos em endereços dele. De acordo com informações da TV Globo, entre os objetos apreendidos, há um notebook e um celular da Abin. Ele nega as acusações.

A Abin afirmou que colabora com as investigações e que, se acionada pela PF, vai fornecer as senhas de supostos equipamentos da agência que tiverem sido apreendidos.

Os crimes, segundo as investigações, envolviam o uso do software “First Mile”, ferramenta de geolocalização que permite identificar as movimentações de pessoas por meio dos celulares delas.

