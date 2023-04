Porto Alegre Polícia Federal apreende 42 mil dólares não declarados por passageiro no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

Outros US$ 10 mil foram liberados, por não ultrapassarem o limite permitido pela legislação brasileira. (Foto: Divulgação/PF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre resultou na apreensão de US$ 42 mil (cerca de R$ 206 mil) transportados de forma não declarada por um cidadão argentino. Ele havia entrado no Brasil por Uruguaiana (Fronteira-Oeste) por via terrestre e pretendia embarcar na capital gaúcha rumo à Bahia, onde mora.

O valor estava distribuído em cédulas de 100 dólares dentro de uma mochila a tira-colo. Segundo a corporação, o dinheiro foi descoberto a partir de denúncia. A quantia original era de US$ 52 mil, mas US$ 10 mil foram liberados, pois trata-se do limite permitido pela legislação brasileira.

Qualquer indivíduo que ingresse ou deixe o País com quantia superior a US$ 10 mil em espécie (ou equivalente em outra moeda) por qualquer meio de transporte é obrigado a preencher a Declaração Eletrônica de Bens de Viajante (e-DBV). O formulário é em seguida apresentado à fiscalização aduaneira da Receita Federal.

Outras ações

Também no Salgado Filho, agentes da PF cumpriram mandado de prisão cujo alvo era um foragido da Justiça de Canápolis (MG) após condenação por tráfico de drogas. Ele havia embarcado em um voo entre Teresina (PI) e Porto Alegre.

Em outra ação, realizada de forma conjunta com autoridades do Uruguai e da Interpol (polícia internacional), a corporação extraditou um homem de 56 anos, procurado por feminicídio no país vizinho. O crime foi cometido em novembro de 2021 na cidade de Rivera (fronteira com a gaúcha Santana do Livramento) e, desde então, o acusado vivia em situação de rua em Porto Alegre.

(Marcello Campos)

