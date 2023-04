Rio Grande do Sul Delegação gaúcha participa da feira industrial de Hannover, na Alemanha, a partir deste domingo

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

Evento é considerado um dos mais importantes do setor no mundo. (Foto: Arquivo/Hannover Messe)

O vice-governador gaúcho Gabriel Souza, o secretário Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico) e o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, participam da feira anual Hannover Messe, que começa neste domingo (16) na Alemanha. Com seis dias de atividades, o evento é considerado um dos mais importantes do mundo no segmento de tecnologia industrial.

“Pelo segundo ano consecutivo, o governo do Estado está presente para mostrar o perfil de investimentos que oferecemos nos setores de tecnologia e geração de energia”, ressalta Souza. “Queremos ampliar as oportunidades de desenvolvimento em contato com as melhores práticas internacionais que serão apresentadas na feira.”

No foco da programação estão temas como economia sustentável e redução das emissões de carbono. Entidades e empresas exibirão projetos e iniciativas a um público que inclui representantes de governo e companhias, bem como instituições financeiras internacionais e líderes em inovação tecnológica. São mais de 4 mil expositores e uma expectativa de ao menos 80 mil visitantes.

Maior estande em 43 anos

Desta vez a indústria brasileira montou o seu maior estande institucional desde 1980, ano em que o País alcançou status de parceiro do evento. São mais de 250 expoentes de empresas e instituições do setor, em um total de 19 Estados, além de veículos de imprensa.

A Rede Pampa enviou como correspondente o comunicador Paulo Sérgio Pinto. Ele chegou à cidade de Hannover neste sábado (15), após integrar a missão do governo gaúcho no Cazaquistão (Ásia Central) na semana passada.

(Marcello Campos)

