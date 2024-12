Política Polícia Federal considera ter elementos suficientes para indiciar o assessor de Braga Netto

O coronel Flávio Botelho Peregrino, foi alvo nesse sábado (14) de mandados de busca e apreensão. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal considera que já tem elementos suficientes para indiciar o assessor do general Braga Neto, o coronel Flávio Botelho Peregrino, que foi alvo nesse sábado (14) de mandados de busca e apreensão. Braga Netto foi alvo de prisão preventiva na manhã desse sábado. A defesa do ex-ministro diz que vai provar que ele não atuou para obstruir o inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

Os investigadores encontraram na sala do militar, na sede do PL, um documento com perguntas e respostas sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid, mostrando a preocupação dos indiciados sobre o que poderia ter sido delatado.

Além da preocupação com a delação ter relatado ações de Braga Netto, o grupo aparentava estar apreensivo com a PF tendo obtido o documento “Minuta do 142”, que esboçava o decreto de instauração do estado de exceção no Brasil.

“O contexto do referido documento confirma que o grupo criminoso praticou atos concretos para ter acesso ao conteúdo do Acordo de colaboração firmado por Mauro Cesar Cid com a Polícia Federal. Ademais, cabe ressaltar que o documento estava na mesa do coronel Peregrino, assessor do general Braga Netto, figura central nos atos que tinham o objetivo de subverter o regime democrático no Brasil logo, pessoa interessada em saber o conteúdo do que fora revelado pelo colaborador.”

As anotações demonstravam a preocupação do grupo com o que o ex-ajudante de ordens poderia ter revelado na colaboração, segundo a PF.

O relatório aponta que, poucos dias após a homologação do acordo de delação premiada, um dos indiciados, o general Mário Fernandes, relatou em mensagem ao coronel reformado Jorge Luiz Kormann que os pais de Cid teriam ligado para os generais Braga Netto e Augusto Heleno em 12 de setembro de 2023, afirmando que as informações divulgadas pela imprensa em reportagens sobre a delação eram “mentira”.

Nos endereços do militar, a PF também apreendeu muitas mídias (pen drives), que ainda vão ser analisadas.

A polícia vai aguardar o prazo legal para que o suspeito seja interrogado.

Defesa

Em nota divulgada neste sábado (14), a defesa do general da reserva Walter Souza Braga Netto afirmou que comprovará que o ex-ministro não atuou para obstruir as investigações do inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

“Entretanto, com a crença na observância do devido processo legal, teremos a oportunidade de comprovar que não houve qualquer obstrução as investigações”.

Assinam o comunicado os advogados Luís Henrique César Prata, Gabriella Leonel de S. Venâncio e Francisco Eslei de Lima. As informações são do portal de notícias G1.

