Brasil Polícia Federal cumpre mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em caso Dom e Bruno no Vale do Javari

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











No total, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva, dois dos quais em desfavor de suspeitos que já se encontram presos Foto: Ministério da Defesa/Divulgação No total, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva, dois dos quais em desfavor de suspeitos que já se encontram presos – um conhecido como “Colômbia” e outro como “Pelado” Foto: Ministério da Defesa/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) cumpriu, neste sábado (06), mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na região do Vale do Javari, em continuidade à investigação do duplo homicídio do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.

No total, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva, dois dos quais em desfavor de suspeitos que já se encontram presos – um conhecido como “Colômbia” e Amarildo Costa de Oliveira, vulgo “Pelado”.

Segundo a PF, a equipe de investigação conseguiu identificar a real identidade do indivíduo de “Colômbia”.

“Trata-se de Ruben Dario da Silva Villar, um cidadão colombiano que utilizava documentos ideologicamente falsos, como carteira de identidade brasileira e documento de identidade peruano, dentre outros”, diz a nota.

Com o avanço das investigações, a PF identificou fortes indícios de que “Colômbia” seria líder e financiador de uma associação criminosa armada dedicada à prática da pesca ilegal na região do Vale do Javari, responsável por comercializar grande quantidade de pescado que era exportado para países vizinhos.

Entre os presos estão três familiares de Amarildo envolvidos com a ocultação dos corpos de Bruno e Dom Phillips. A PF informou ainda que todos estão sendo investigados por associarem-se a “Colômbia” por realização de pesca ilegal na região. As investigações prosseguem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil