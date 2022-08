Rio Grande do Sul Em menos de três horas, polícia apreende em Ijuí duas cargas de agrotóxicos proibidos no Brasil

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

Ao abordarem o veículo, encontraram 440 quilos de um agrotóxico proibido no Brasil Foto: PRF/Divulgação (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, neste sábado (06), em duas ocorrências distintas mais de 650 quilos de agrotóxicos contrabandeados. Dois carros foram aprendidos e duas pessoas presas nas abordagens que ocorreram na BR-285 em Ijuí.

Durante operação para combate ao crime, os policiais rodoviários federais avistaram um Versailles com placas do Paraná. Ao abordarem o veículo, encontraram 440 quilos de um agrotóxico proibido no Brasil. O motorista, um paranaense de 27 anos, disse que havia pego a carga em Três de Maio e a entregaria na cidade de Cruz Alta.

Na segunda ocorrência, os PRFs abordaram um Vectra, com placas de Bozzano, com 240 quilos do mesmo agrotóxico proibido. Aos PRFs, o argentino de 30 anos que dirigia o carro disse que havia comprado o material para revendê-lo.

Os dois homens foram presos e os veículos e a carga apreendidos. Os homens não possuíam antecedentes criminais e responderão por contrabando e por transporte de substância perigosa em desacordo.

