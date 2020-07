Rio Grande do Sul Polícia Federal deflagra operação contra tráfico internacional de armas em oito Estados incluindo o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Investigação apontou que suspeitos importavam ilegalmente kits do Paraguai, segundo a Polícia Federal Foto: Divulgação/PF Investigação apontou que suspeitos importavam ilegalmente kits do Paraguai, segundo a Polícia Federal. (Foto: Divulgação/PF) Foto: Divulgação/PF

A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) uma operação contra o tráfico internacional de armas em oito estados. As investigações apontam que armas eram importadas de forma ilegal do Paraguai e distribuídas pelo País. A operação foi batizada de “Mercado das Armas”.

Os 25 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, autorizados pela 13ª Vara Federal de Curitiba, são cumpridos nos seguintes estados: Paraná, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais (um mandado de prisão), Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

De acordo com a polícia, a operação foi deflagrada após armas serem apreendidas escondidas em meio a equipamentos eletrônicos, como rádios, panelas elétricas e climatizadores, que eram transportados pelos Correios e transportadoras privadas. As investigações apontam que as armas entravam no Brasil com a ajuda de atravessadores paraguaios.

Segundo a PF, além das armas, os suspeitos importavam peças de pistolas airsoft que eram adaptadas e transformadas em submetralhadoras reais. A importação destes equipamentos acontecia também sem os certificados necessários, e eles eram vendidos por plataformas virtuais sem o fornecimento de notas fiscais.

Os alvos dos mandados são investigados por tráfico internacional de armas de fogo e acessórios, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.

