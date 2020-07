Bem-Estar Cinco exercícios para tratar e prevenir as dores nas costas

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Alguns exercícios simples podem contribuir para evitar as incômodas dores nas costas. (Foto: Reprodução)

Dor lombar ou lombalgia, são nomes que podem soar incomuns no dia a dia, mas nada mais são que sinônimos da famosa “dor nas costas” tão conhecida de muita gente que infelizmente sente ou já sentiu ao menos uma vez na vida. Segundo a especialista Juliana Mouffron Bittencurt existem exercícios físicos que podem aliviar esse incômodo.

“Os alongamentos são atividades que ajudam a reduzir a tensão muscular, promovendo o relaxamento e o alívio da dor.Além disso, existem exercícios de fortalecimento que estabilizam melhor a coluna”, explica Juliana Mouffron Bittencurt. “No entanto, os treinamentos devem ser orientados, preferencialmente, por um profissional da área respeitando a necessidade individual de cada aluno”, complementa a profissional.

De acordo com a especialista, de um modo geral, no caso de alguém apresentar dores frequentes nas costas, o ideal é que não hesite em procurar ajuda médica. “O profissional indicará a melhor forma de tratamento e dicas que ajudarão a evitar a dor no dia a dia”, reforça Juliana. Confira cinco exercícios físicos para prevenir e tratar dores nas costas:

1) Ponte no solo

Com o cotovelo e a ponta dos pés apoiados no chão, mantenha-se por 30 segundos na posição contraindo sempre o abdômen.

2) Elevação de pélvica

Deitada de barriga para cima com as mãos apoiadas no solo e os joelhos flexionados, desça e suba lentamente a pelve sem encostar o bumbum no chão. Repita o movimento por 10 vezes.

3) Perdigueiro no solo

Com o joelho e a palma das mãos no chão, eleve a mão direita ao mesmo tempo em que estende a perna esquerda, de forma que fiquem paralelos ao chão. Mantenha-se por 30 segundos nessa posição e depois troque o lado.

4) Alongamentos isquiotibiais

Sentado com as pernas bem esticadas no chão e o tronco erguido, estique os braços para frente e abaixe suavemente o tronco sobre as pernas, tentando tocar as pontas dos pés com as mãos, mas sem flexionar os joelhos. Mantenha-se assim durante 15 segundos, descanse e repita por cinco vezes.

5) Alongamento

Em pé com as pernas juntas, dobre o corpo para frente mantendo as pernas esticadas. Permanecer 30 segundos nessa posição.

