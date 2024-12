Polícia Polícia Federal desarticula esquema de falsificação de receituários médicos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O objetivo do esquema era obter e comercializar medicamentos de uso controlado Foto: PF/Divulgação O objetivo do esquema era obter e comercializar medicamentos de uso controlado. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (19), a Operação Non Juror com o objetivo de desarticular um esquema de falsificação de receituários médicos do SUS (Sistema Único de Saúde) para a obtenção e comercialização de medicamentos controlados no Rio Grande do Sul.

As investigações indicam que a principal investigada utilizou indevidamente da inscrição e assinatura de uma médica regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina para falsificar centenas de receituários nos últimos anos.

As receitas falsificadas foram utilizadas para prescrever medicamentos de uso controlado, muitos deles retidos no sistema de controle da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e tinham como finalidade atender a interesses pessoais e de terceiros, incluindo a prescrição de anabolizantes.

Na ação desta quinta, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em Porto Alegre. Ninguém foi preso. Os investigados podem responder pelos crimes de falsificação de documento público e particular, falsidade ideológica e uso de documento falso.

“A Polícia Federal reforça seu compromisso com a proteção da saúde pública e alerta para os riscos à sociedade decorrentes do uso e distribuição indevida de medicamentos controlados”, afirmou a corporação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/policia-federal-desarticula-esquema-de-falsificacao-de-receituarios-medicos-no-rio-grande-do-sul/

Polícia Federal desarticula esquema de falsificação de receituários médicos no Rio Grande do Sul

2024-12-19