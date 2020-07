A perícia técnica-criminal confirmou que o fogo começou no Auditório Roquette Pinto, que fica no primeiro andar, perto da entrada principal do museu. O local provável do início do incêndio foi um dos aparelhos de ar-condicionado que fica no auditório. Não houve feridos.

Segundo a investigação, em agosto de 2015, o Corpo de Bombeiros esteve no prédio para fazer uma fiscalização, que acabou não sendo concluída. O oficial dos bombeiros que não terminou a inspeção acabou sendo punido administrativamente.