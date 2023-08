Política Polícia Federal deve interrogar ex-diretora do Ministério da Justiça que elaborou mapa de eleitores para o ex-ministro Anderson Torres em 2022

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Marília Alencar já disse à PF que fez levantamento a pedido de Torres e ficou "surpresa" com blitze no 2º turno. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal (PF) deve voltar a interrogar, nos próximos dias, a ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça Marília Alencar.

A delegada da Polícia Federal terá que esclarecer a elaboração de boletins de inteligência que apontavam as cidades no Nordeste nas quais o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reunia mais que 75% das intenções de voto.

Esses boletins, segundo Marília, foram pedidos pelo então ministro da Justiça Anderson Torres – e teriam sido usados para direcionar as blitze da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que dificultaram, no 2º turno das eleições, o acesso de eleitores aos locais de votação.

Naquele domingo de eleição, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou a suspensão imediata das blitze sob pena de prisão de Vasques. A ordem, no entanto, foi desrespeitada pela PRF.

Relatório mostra que a PRF fiscalizou 2.185 ônibus no Nordeste, onde Lula (PT) era favorito, contra 571 no Sudeste, entre 28 e 30 de outubro, vésperas e dia do 2º turno das eleições de 2022.

Depoimento anterior

Em março, Marília Alencar já tinha prestado depoimento à PF. Naquele momento, a ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça afirmou:

*que apresentou esse mapeamento de intenção de voto diretamente a Anderson Torres;

*que o então ministro foi o autor do pedido de levantamento;

*que o objetivo da ação era avaliar se havia indícios de compra de voto no pleito;

*que considerou um “absurdo” e ficou “surpresa” com a realização das blitze no segundo turno.

Silvinei Vasques

A PF prendeu o ex-diretor-geral da PRF no governo Jair Bolsonaro. Silvinei Vasques é suspeito de ter tentado dificultar o trânsito de eleitores de Lula no segundo turno das eleições.

Vasques foi preso por prazo indefinido na manhã dessa quarta-feira (9), em São José, na Grande Florianópolis, por determinação do ministro do STF – Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido da PF.

A Polícia Federal também apreendeu celulares, computador e passaporte de Silvinei, e cumpriu dez mandados de busca e apreensão contra sete ex-dirigentes da PRF – todos suspensos a partir desta quarta-feira por dois meses. Eles são investigados por suspeita de tentar interferir no resultado do segundo turno das eleições a mando de Vasques.

A PF encontrou em celulares de policiais rodoviários um mapeamento das cidades onde Lula teve mais de 75% de votos no primeiro turno. Esse mesmo mapeamento também estava no celular entregue pela ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar.

O arquivo foi recuperado por peritos da Polícia Federal. Em abril, ela confirmou à PF, em depoimento, ter feito a planilha e disse que o material foi produzido a pedido do então ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/policia-federal-deve-interrogar-ex-diretora-do-ministerio-da-justica-que-elaborou-mapa-de-eleitores-para-o-ex-ministro-anderson-torres-em-2022/

Polícia Federal deve interrogar ex-diretora do Ministério da Justiça que elaborou mapa de eleitores para o ex-ministro Anderson Torres em 2022

2023-08-09