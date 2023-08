Rio Grande do Sul Governador do Rio Grande do Sul participa de roda de conversa com a comunidade no Morro da Cruz, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Leite ouviu relatos sobre histórias de vida e também demandas da comunidade. Foto: Gustavo Mansur/Secom Leite ouviu relatos sobre histórias de vida e também demandas da comunidade. (Foto: Gustavo Mansur/Secom) Foto: Gustavo Mansur/Secom

O governador Eduardo Leite esteve na comunidade Morro da Cruz, no bairro São José, Zona Leste de Porto Alegre. para participar de uma roda de conversa preparatória para o 2º Congresso Popular de Educação para a Cidadania (CPEC), que vai ocorrer em setembro na capital gaúcha. O encontro ocorreu na quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Morro da Cruz.

Além do governador, lideranças comunitárias, estudantes e o filósofo norte-americano e professor da Universidade de Harvard, Michael Sandel, que está na cidade para participar do evento Fronteiras do Pensamento, participara da reunião.

Leite ouviu relatos sobre histórias de vida e também demandas da comunidade. O governador gaúcho também falou sobre a importância do diálogo e o papel do governo na busca por soluções.

“Fica desta conversa o valor do diálogo. Para quem está na vida pública, na qual o dia a dia da burocracia, os orçamentos e as disputas políticas tentam esfriar as pessoas, um encontro como este com a comunidade é capaz de manter o espírito aquecido para cumprirmos com a nossa função”, afirmou Leite.

Ele destacou ainda a importância de mobilizações como a desta tarde no Morro da Cruz, tanto para a comunidade quanto para o governo. “Essa mobilização é importante para que possamos levar isso paro os gabinetes, superar desafios e encontrar soluções. Diálogo não é só deixar o outro falar e esperar a nossa vez, é realmente ouvir e compreender”, ressaltou.

Educação para a Cidadania

O 2º CPEC, que vai ocorrer entre 22 e 24 de setembro, é uma correalização dos coletivos Poa Inquieta e Ponta Cidadania, com patrocínio do governo do Estado e do Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, e apoio do Porto Alegre Cidade Educadora e do Fronteiras do Pensamento.

O congresso busca ser um espaço plural para o debate e a integração de agentes da sociedade que entendem a educação como um pilar de mudança e de acesso à cidadania.

Durante o processo de elaboração das pautas, pré-congressos como o desta quarta-feira são organizados em diferentes regiões periféricas da cidade, para ouvir as comunidades, os entendimentos e os anseios delas.

