Polícia Polícia Federal investiga fornecedores de armas de fogo e munições para indígenas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vinte policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Sananduva, Cacique Doble e São José do Ouro Foto: PF/Divulgação Vinte policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Sananduva, Cacique Doble e São José do Ouro. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (8), uma operação para combater o fornecimento ilegal de armas de fogo e munições a indígenas na região de Cacique Doble, no Nordeste do Rio Grande do Sul.

Vinte policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Sananduva, Cacique Doble e São José do Ouro. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Passo Fundo.

A investigação é um desdobramento da Operação Ménés, que apurou o conflito na Terra Indígena de Cacique Doble a partir de 2022, decorrente da disputa de poder por grupos rivais.

Desde aquele ano, grupos rivais disputam, de forma violenta, a conquista da liderança na Terra Indígena, que foi palco de duas grandes operações policiais no ano passado, em razão dos diversos crimes praticados, inclusive, dolosos contra à vida. O conflito já resultou em dois homicídios, inúmeras tentativas de homicídio, incêndios criminosos, entre outros delitos graves.

Com o avanço das investigações na Operação Ménés, foi possível identificar indivíduos que seriam os responsáveis por abastecer aquele conflito com armas de fogo e munições. Apurou-se ainda que ambos os grupos indígenas em conflito adquiriam artefatos bélicos de terceiros (não indígenas), os quais lucravam com os combates.

Foram apreendidas nesta sexta três espingardas, duas espingardas de pressão, uma pistola de pressão e 120 munições de diversos calibres. Não houve prisões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/policia-federal-investiga-fornecedores-de-armas-de-fogo-e-municoes-para-indigenas-no-rio-grande-do-sul/

Polícia Federal investiga fornecedores de armas de fogo e munições para indígenas no Rio Grande do Sul

2024-11-08