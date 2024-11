Educação Polícia Federal investiga imagens da prova do Enem que circularam nas redes sociais antes do horário permitido; entenda

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Nesse primeiro dia, foram aplicadas as provas com questões de linguagens, ciências humanas e redação. Foto: Reprodução

A Polícia Federal (PF) analisa uma possível circulação de imagens da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) antes do horário permitido para sair dos locais de prova com o caderno de questões. O primeiro dia do exame aconteceu nesse domingo (3), com questões de linguagens e ciências humanas, além da redação.

“Por volta das 16h, uma pessoa tentou sair… A gente teve que ter todo procedimento e ela vai ser investigada pela PF”, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana, em entrevista coletiva após a realização das provas.

O ministro não deu detalhes sobre a ocorrência. No ano passado, uma foto vazada da prova mostrava a página onde constava o tema da redação do Enem 2023 “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil” e os textos de apoio. A PF indiciou uma pessoa.

De acordo com o balanço apresentado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), houve a eliminação de 4.999 participantes e 689 ocorrências logísticas. Segundo o Inep, entre os casos que serão investigados estão de pessoas que causaram alguns tipos de “perturbação da ordem pública” e outras que faziam a prova e entraram em conflito com a equipe de organização.

O Inep informou que 73,4% dos 4,5 milhões de estudantes inscritos fizeram a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (3), no Brasil. A abstenção foi de 26,6%. No ano passado, 71,9% dos 3,9 milhões de alunos inscritos fizeram a prova e 28,1% se ausentaram. Em 2022, foram confirmadas 3,4 milhões de inscrições e abstenção de 28,3%.

Nesse primeiro dia, foram aplicadas as provas com questões de linguagens (português e inglês/espanhol), ciências humanas e redação. Na segunda etapa, no próximo domingo (10), é a vez das questões de matemática e ciências da natureza. As informações foram divulgadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Inep, Manuel Palácios, em coletiva de imprensa após o encerramento do certame.

“Não houve nenhuma intercorrência grave durante todo dia, mas ocorreram algumas ocorrências de eliminação de participantes”, diz o ministro da Educação. Segundo o edital do exame, o gabarito oficial será divulgado em 20 de novembro. Já o resultado com as notas individuais deve ficar disponível para os participantes a partir de 13 de janeiro de 2025.

O Enem serve como ingresso para universidades e institutos públicos e privados. É realizado por estudantes ao término da educação básica. O Enem pode ser critério único ou complementar dos processos seletivos e também para acesso, por exemplo, ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e ao Programa Universidade para Todos (Prouni).

Os resultados do exame Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas.

