Porto Alegre Defesa Civil de Porto Alegre realiza seu primeiro curso de salvamento aquático

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Iniciativa conta com a parceria da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. (Foto: Divulgação/Defesa Civil Municipal)

A Defesa Civil de Porto Alegre deu início à primeira edição de seu curso de salvamento aquático, com atividades práticas nas piscinas da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo (SGNH). Trata-de de uma iniciativa pioneira na capacitação de agentes do órgão municipal e integrantes da própria agremiação socioesportiva do Vale do Sinos.

Em sua fase inicial, a atividade de formação contempla três módulos teóricos na modalidade de ensino à distância (EAD). O foco de abordagem são temas como introdução ao comportamento da água e sua influência em situações de resgate, estratégias e cuidados na prevenção de afogamentos, bem como métodos de salvamento, suporte básico de vida e primeiros-socorros ao afogado.

O módulo presencial, por sua vez, tem por objetivo consolidar habilidades práticas, com base em simulações e exercícios preparatórios para situações de emergência aquática. Com isso, o aluno pode aplicar os conceitos adquiridos e aprimorar técnicas em ambiente controlado, sob a supervisão de instrutores certificados.

A etapa seguinte são os níveis de número 2 (prevenção, resgate e mitigação em inundações) e 3 (técnicas básicas de resgate com o uso de embarcações). As datas estão em fase de definição. Conforme a Defesa Civil, a metodologia didática está em sintonia com protocolos estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), garantindo procedimentos alinhados às melhores práticas nacionais de segurança e resgate.

Diretor da Defesa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues reitera a importância do curso: “A parceria com a Sociedade Ginástica Novo Hamburgo fortalece um aspecto fundamental na proteção da população. Capacitar profissionais para situações de risco é um passo importante para tornar as operações de salvamento cada vez mais ágeis e eficientes, principalmente em Porto Alegre, onde já há uma necessidade constante de prontidão em relação a desastres naturais como enchentes e inundações”.

Ainda sobre desastres naturais

Nessa segunda-feira (4), a prefeitura da Capital protocolou na Câmara de Vereadores dois projetos de lei para contratação de empréstimos destinados ao financiamento de iniciativas de infraestrutura e sustentabilidade. As propostas estão inseridas no âmbito do programa Novo PAC do governo federal e preveem a obtenção de R$ 546 milhões em créditos da Caixa e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O Executivo municipal quer aplicar o montante em ações colo abastecimento de água, esgoto sanitário, mobilidade e drenagem urbana para prevenção de desastres naturais. “São obras são essenciais para mitigar os impactos dos recentes eventos climáticos extremos e reduzir os riscos de alagamentos em áreas populosas da cidade”, preconiza o texto.

(Marcello Campos)

Defesa Civil de Porto Alegre realiza seu primeiro curso de salvamento aquático

2024-11-04