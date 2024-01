Brasil Polícia Federal investiga vazamento de prova do Enem nas redes sociais

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra um suspeito em Sobral (CE). Foto: PF/Divulgação Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra um suspeito em Sobral (CE). (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), a Operação Limite Virtual para investigar o vazamento ilícito de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023 nas redes sociais.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra um suspeito em Sobral (CE). “Há indícios de divulgação ilícita do tema da redação referente ao caderno rosa no exame em 2023, ainda durante a realização do exame”, informou a PF.

“As condutas do investigado podem configurar o cometimento, em tese, do crime de fraude em certame de interesse público, com penas que podem chegar a oito anos de prisão. O nome da operação busca alertar as pessoas sobre os limites que devem ser impostos nas redes sociais”, prosseguiu a corporação.

