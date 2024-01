Porto Alegre Convênio entre a prefeitura de Porto Alegre e o governo do Estado oferecerá 268 vagas gratuitas em cursos do Senai

24 de janeiro de 2024

As aulas ocorrerão nas unidades do Senai na Capital

Um convênio entre a prefeitura de Porto Alegre e o governo do Rio Grande do Sul permitirá a oferta de 268 vagas gratuitas em seis cursos do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) na área da construção civil.

As aulas ocorrerão nas unidades do Senai na Capital. Há cursos previstos de 40 horas até 160 horas. O período das aulas e o formato das inscrições serão detalhados nas próximas semanas, no site da prefeitura.

“Nessa parceria com o Estado, o foco é na construção civil, que apresenta crescente demanda por mão de obra qualificada na Capital. E o nosso objetivo maior é garantir empregabilidade, que traz renda e desenvolvimento”, disse o titular da Secretaria Municipal Extraordinária do Trabalho e Qualificação Profissional, Tiago Simon.

O investimento na capacitação totalizará R$ 260 mil, sendo que o Estado será responsável por aplicar R$ 200 mil, enquanto a prefeitura terá contrapartida de R$ 60 mil.

Cursos

Instalações elétricas (30 alunos – 80 horas)

Pintura de obras (90 alunos – 40 horas)

Construção em alvenaria (30 alunos – 60 hora)

Assentamento de revestimento (30 Alunos – 60 horas)

Montador de sistemas de construção em gesso cartonado (44 alunos – 160 horas)

Pedreiro de alvenaria (44 alunos – 160 horas)

