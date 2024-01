Política Lula deve receber em março, em Brasília, os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Espanha, Pedro Sánchez

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Nos encontros, devem ser abordados temas como proteção do meio ambiente e o acordo entre Mercosul e União Europeia. Na foto, Lula e Macron. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Integrantes do Ministério das Relações Exteriores informaram nesta quarta-feira (24) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve receber em março, em Brasília, os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Espanha, Pedro Sánchez.

As datas dos encontros ainda não foram definidas. De acordo com os integrantes do governo, Lula pretende abordar com os presidentes dos países europeus temas como proteção do meio ambiente e o acordo comercial negociado há mais de 20 anos entre o Mercosul e a União Europeia.

Lula se reuniu com Sánchez em Madri, em abril do ano passado, e com Macron em Paris, em junho. Em 2023, o petista dedicou grande parte da sua agenda a viagens internacionais.

Para 2024, Lula tem dito que pretende viajar mais pelo Brasil e, diante disso, deve reduzir as idas ao exterior, embora já tenha agendas previstas para este ano em países como Egito, Guiana e Estados Unidos, por exemplo.

