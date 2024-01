Economia Consumo dos lares brasileiros supera previsões, com alta de 3,09% em 2023

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Estimativa da Associação Brasileira de Supermercados era de 2,5% Foto: Campanato/Agência Brasil Estimativa era de 2,5% (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Campanato/Agência Brasil

O consumo dos lares brasileiros teve uma alta de 3,09% em 2023, quando comparado com o ano anterior, de acordo com a Abras (Associação Brasileira de Supermercados). A estimativa da própria entidade para o ano passado era de 2,5%.

No mês de dezembro o indicador teve alta de 18% em relação à novembro. Comparando com o mesmo mês de 2022, a alta foi de 10,73%. “O crescimento relevante do ano passado foi muito puxado pelo mês de dezembro, especialmente as últimas duas semanas”, apontou o vice-presidente da associação, Márcio Milan.

Para 2024, a Abras espera crescimento de 2,5% no consumo dos lares brasileiros, disse Milan. “Observamos que o ano passado já teve um crescimento de 3,09%, então esta nossa projeção em cima da alta do ano passado já é bastante firme.”

Ele apontou ainda que geralmente a entidade faz uma reavaliação das projeções no meio do ano.

