Presidente da Câmara dos Deputados convoca reunião de líderes para segunda-feira

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Nos bastidores, presidente da Câmara dos Deputados manifestou profunda insatisfação com cortes de emendas Foto: Câmara dos Deputados (Foto: Câmara dos Deputados) Foto: Câmara dos Deputados

Sem disfarçar nos bastidores as tensões em relação ao governo federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), convocou todos os líderes partidários para uma reunião na próxima segunda-feira (29), em Brasília.

Lira pretende trazer para a pauta três temas que azedaram a relação do Planalto com o Congresso nas últimas semanas: MP da reoneração, taxação de líderes religiosos e corte nas emendas parlamentares.

O clima, de acordo com interlocutores do presidente da Câmara, é de forte incômodo com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lira fez circular de ontem para hoje que não gostou de ver a informação de que ele teria avalizado de alguma forma o veto de Lula às emendas de comissão no Orçamento de 2024, no valor de R$ 5,6 bilhões.

Segundo relatos, o presidente da Câmara teria sido apenas comunicado, em conversa por telefone com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. E teria afirmado apenas que entende que é um direito do presidente vetar, mas é também direito do Congresso derrubar o veto, se assim desejar.

Lira também tem manifestado grande insatisfação com a decisão do governo de suspender a isenção tributária a líderes religiosos sem negociação ou aviso prévio. Além de todo o desgaste já provocado na relação com os parlamentares por conta do envio ao Congresso da medida provisória que reonera a folha de pagamentos.

