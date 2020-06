Brasil Polícia Federal prende blogueiro no Mato Grosso do Sul após suspeita de fuga do País

A autorização para as ações foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, após pedido da Procuradoria Geral da República. (Foto: Reprodução/Youtube)

A Polícia Federal prendeu o blogueiro Oswaldo Eustáquio, em Campo Grande (MS), na manhã de sexta-feira (26). Ele é investigado na Operação Lume, inquérito que apura financiamento e organização de atos antidemocráticos para a volta da ditadura militar e fechamento do Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF). A Polícia Federal localizou o ativista bolsonarista inicialmente em Ponta Porã (MS), na divisa com o Paraguai. Ele vinha sendo monitorado pois haveria perigo de ele deixar o país. Hoje, ele estava na capital do estado.

O blogueiro apareceu em uma live com o ex-deputado condenado no mensalão Roberto Jefferson, quando o político defendeu que haveria uma tentativa de golpe contra Jair Bolsonaro (sem partido). A conversa ao vivo foi retransmitida pelas redes sociais do presidente.

A esposa de Eustáquio trabalha no governo Bolsonaro. Em sua rede social, o blogueiro disse hoje que possui um “núcleo de jornalismo investigativo”. O referido núcleo estaria no Paraguai, onde descobriu que o “comércio aberto” e o “combate à desinformação da mídia” seria a causa de poucas mortes por coronavírus no país vizinho.

Eustáquio depois disse que ele mesmo estava no Paraguai. “Estou aqui. E o que vejo é o comércio aberto, povo sem máscara e postos de saúdes vazios”, afirmou na rede social. Informações do Portal Uol.

