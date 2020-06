Magazine Caio Castro muda visual e surpreende seguidores

26 de junho de 2020

"Assim não dá, Caio", comentou uma seguidora. (Foto: Reprodução/Instagram)

Na manhã desta sexta-feira, Caio Castro compartilhou em suas redes sociais uma grande mudança no visual. Sem barba nem bigode, o ator registrou todo o processo em vídeo. A decisão veio após realizar uma enquete no seu Instagram. Entretanto, o resultado não foi o esperado pelos fãs. “A votação deu com bigode, mas eu sou aquariano teimoso. E ai, gostaram do novo visu?”, escreveu. No vídeo, Caio Castro mostra como foi o processo: primeiro a barba e depois o bigode.

“Assim não dá, Caio”, comentou uma seguidora. “Eu te olho e lembro de Dom Pedro”, opinou uma fã. Apesar do choque, houve quem aprovou a decisão. “Melhor significado de tanto faz”, escreveu uma terceira.

