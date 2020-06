Magazine Exposição virtual convida espectador a recriar obras

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Todos os tipos de técnicas ou linguagens para criar novas obras são aceitas. (Foto: F.Zago-StudioZ)

A Secretaria Municipal da Cultura (SMC) irá disponibilizar, a partir desta terça-feira, 30, uma seleção de obras de arte da Pinacoteca Ruben Berta nas redes sociais. Pinturas, gravuras e desenhos produzidos por artistas brasileiros e estrangeiros entre 1943 e 1966 integram a ação denominada Acervo Dialogado, que pode ser conferida na página da Coordenação de Artes Plásticas no Facebook, no perfil do Instagram e pelo site.

Desafio artístico – Os trabalhos serão acompanhados por provocações poéticas e audiodescrições, visando a estimular releituras. A ideia de promover uma conversa criativa surgiu durante o fechamento temporário do museu em função do isolamento social para conter a disseminação do novo coronavírus. A partir deste projeto, os espectadores virtuais serão desafiados a criar novos trabalhos inspirados nas obras pertencentes ao acervo.

Todos os tipos de técnicas ou linguagens para criar novas obras são aceitas. Fotografia, colagem, gravura, pintura, poesia, vídeo, áudio, linguagem brasileira de sinais ou qualquer outro meio expressivo, por exemplo. A intenção é expandir as possibilidades de releituras do acervo e fomentar a manifestação das subjetividades no contexto da pandemia.

As obras produzidas pelo público podem ser enviadas pelo e-mail acervodialogado@gmail.com ou postadas nas publicações nos perfis do Instagram e do Facebook da CAP. Todas estas criações serão imediatamente divulgadas nas redes sociais, com a finalidade de criar um meio comunicativo entre a comunidade e o acervo, aproximando a população com a equipe de ação educativa da Pinacoteca através de atividades lúdicas e artísticas.

Artistas Participantes

Alice Soares (Uruguaiana, 1917 – Porto Alegre, 2005)

Angelo Guido (Itália, 1893 – Pelotas, 1969)

Carlos Bastos (Salvador, 1925 – 2004)

Carybé (Argentina, 1911 – Salvador, 1997)

Di Cavalcanti (Rio De Janeiro, 1897 – 1976)

Lasar Segall (Lituânia, 1889 – São Paulo, 1957)

Mário Gruber (São Paulo, 1927 – Cotia/Sp, 2011)

Rubens Martins Albuquerque (Fortaleza, 1951)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine