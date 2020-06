Magazine Ariana Grande posta primeira foto com namorado

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Ariana Grande e Dalton Gomez apareceram juntos pela primeira vez. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ariana Grande e Dalton Gomez apareceram juntinhos pela primeira vez em uma foto publicada no Instagram nesta sexta-feira (26), dia do aniversário da cantora.

Os dois, que estão juntos desde fevereiro, já tinham aparecido juntos no clipe de Stuck With U, parceria da cantora com Justin Bieber. O rapaz é amigo de celebridades e trabalha como corretor de imóveis de luxo em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em 2018, a cantora chegou a ficar noiva do comediante Pete Davidson após poucas semanas de relacionamento. O noivado chegou ao fim cinco meses depois.

