Magazine Poa Drive-in Show irá beneficiar Campanha do Agasalho e comunidade artística

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Banda Chimarruts é uma das atrações na estreia do evento, neste sábado, no Estacionamento da EPTC ao lado do Beira-Rio. (Foto: SMC/PMPA)

O Poa Drive-in Show terá contrapartidas sociais, como o auxílio a artistas em vulnerabilidade social e apoio à Campanha do Agasalho 2020. O evento é promovido pela Prefeitura de Porto Alegre em parceria com as empresas Impacto Vento Norte e Best Entretenimento Show. Trata-se de uma alternativa inédita de espetáculos na Capital, seguindo o regramento de evitar aglomerações como prevenção ao novo coronavírus. Os shows musicais, teatro e comédia ocorrerão sempre aos sábados e domingos e poderão ser acompanhados apenas de dentro de automóveis, seguindo os procedimentos de distanciamento social. Os espetáculos começam neste sábado, 27, no Estacionamento da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), localizado na avenida Padre Cacique, 1365, Praia de Belas – ao lado do Estádio Beira-Rio. Ingressos já estão disponíveis no site www.poadriveinshow.com.br.

O coordenador de Música da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), Henry Ventura, explica que a ação irá diminuir o impacto da pandemia no setor, contribuindo com recursos para a campanha que arrecada cestas básicas para os artistas. Realizada em parceria com Associação dos Músicos do Rio Grande do Sul (Assmurs), a campanha já distribuiu mais de cinco toneladas de alimentos para profissionais da cultura em vulnerabilidade.

Segundo Ricardo Salomão, sócio-diretor da Impacto Vento Norte, o projeto surgiu da necessidade de apoiar os artistas e profissionais de eventos que estão parados neste momento. Já os sócios-diretores da Best Entretenimento, Pinheiro Neto e Sandro Sant’Anna, ressaltam o compromisso social da empresa com a classe artística e cultural. “Todos os setores da economia estão se adequando a essa nova realidade. Precisávamos também criar algo em que pudéssemos levar entretenimento à população, de forma segura, mas, sobretudo, que ajudasse nosso setor que não tem previsão de retomada”, afirma Pinheiro Neto.

Contrapartidas sociais – Parte da renda arrecadada com a venda de ingressos será revertida para os artistas que se apresentarem nos shows e também para a campanha da SMC em parceria com a Assmurs. A prefeitura também poderá utilizar 12 datas para a realização de espetáculos com artistas locais, de modo a colaborar com a renda destes profissionais e com a Campanha do Agasalho 2020. Já o Porto Alegre Em Cena terá dez datas disponibilizadas, com toda a infraestrutura incluída, para a realização exclusiva da 27ª edição do Festival.

Estrutura – Serão montados um palco de 18m x 18m e painéis de LED para os espetáculos, que terão o som transmitido pelo sistema de rádio FM dos carros. O público contará com sanitários químicos (higienizados após cada uso), álcool em gel e serviço de venda de alimentos por aplicativo. As entregas serão feitas pelos orientadores que estarão no local.

Serviço

Poa Drive-in Show – Estacionamento da EPTC (avenida Padre Cacique, 1365 – Praia de Belas – ao lado do Estádio Beira-Rio).

Programação

Sábado, 27

Divulgação da Campanha do Agasalho com a cantora e violinista Júlia Reis

16h – Guri de Uruguaiana

20h – Chimarruts

Domingo, 28

19h – Tributo ao Tim Maia (Tonho Crocco)

Sábado, 4

15h – Família Tubarão

17h – Uma Aventura Congelante

20h – Comunidade Nin Jitsu

Domingo, 5

19h – Duca Leindecker

