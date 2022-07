Polícia Polícia Federal prende, em Minas Gerais, irmãos foragidos nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2022

Os irmãos foram presos no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. (Foto: Reprodução)

Dois irmãos brasileiros foram presos no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, após serem detidos nos Estados Unidos. Eles eram procurados por crimes de roubo e latrocínio cometidos por Brasil.

Um dos irmãos tinha sido condenado a 36 anos de prisão, e o outro, a mais de 6 anos. A dupla usava uma motocicleta e arma de fogo para os assaltos. Em uma das ações, de acordo com a Polícia Federal, os irmãos mataram um adolescente para roubar um celular.

Os dois eram considerados foragidos. Eles deixaram o Brasil em julho de 2017 e viviam nos Estados Unidos. De acordo com a agência de Imigração e Alfândega dos EUA, os irmãos foram detidos no dia 13 de maio por agentes do Departamento de Imigração e Costumes dos Estados Unidos, que atenderam um pedido da Interpol.

Segundo agência de Imigração e Alfândega dos EUA, os dois entraram ilegalmente no país em 2017. Os irmãos foram detidos pela autoridade de Imigração dos EUA em cumprimento a mandados de busca internacional da Interpol e por estarem em desacordo com as normas migratórias dos Estados Unidos.

As difusões vermelhas foram publicadas em agosto de 2020 pela Representação Regional da Interpol em Minas Gerais, a pedido da Justiça mineira.

Outra prisão – Um terceiro brasileiro vindo no mesmo voo com deportados dos Estados Unidos foi preso pela Polícia Federal, com mandado expedido também pela Vara Criminal da Comarca de Mantena. O homem de 32 anos foi condenado por crime de roubo.

De acordo com a Polícia Federal, ao chegarem em território brasileiro, eles foram presos, submetidos a exame de corpo de delito e conduzidos para Penitenciária Nelson Hungria.

Tráfico transnacional

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, realizou no sábado (23) a prisão em flagrante de uma mulher de 18 anos por tráfico transnacional de drogas, em razão de envio de substâncias ilícitas oriundas do Uruguai e destinadas ao território nacional.

Em abordagens de rotina na aduana brasileira do Chuí/RS, policiais federais e servidores fiscais encontraram material suspeito durante vistoria em ônibus de linha que passava sentido Chuí – Santa Vitória, com destino final a cidade de Porto Alegre. Dentro da bagagem de uma passageira foram apreendidos cerca de 1 kg de entorpecente conhecido como ‘MDMA’ e um frasco contendo aparentemente substância conhecida como ‘Special K’.

De acordo com as investigações, as drogas teriam como procedência a cidade de Chuy, no Uruguai, com possível destino final o estado de Santa Catarina.

Na bagagem da passageira ainda foram encontrados US$ 2.200 (dois mil e duzentos dólares americanos), sem origem comprovada, montante igualmente apreendido em razão da possível ligação com o tráfico de drogas.

A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia Federal, onde foi presa em flagrante pelo crime de tráfico transnacional de drogas. Após, ela foi encaminhada ao presídio de Rio Grande/RS, ficando à disposição da Justiça Federal.

A Polícia Federal dará continuidade às investigações, visando à identificação de outros possíveis envolvidos.

